Situatie op Taiwan ‘kan leiden tot open conflicten’, waarschuwen Asean-landen

De situatie in Taiwan kan leiden tot ‘open conflicten’. Daarvoor hebben donderdag de ministers van Buitenlandse Zaken van Asean, de Associatie van Zuidoost-Aziatische Landen, gewaarschuwd vanuit Phnom Penh. Ze zeggen ‘bezorgd’ te zijn over de grote militaire manoeuvres die Peking rond het eiland heeft aangekondigd. De Hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, Josep Borrell, veroordeelt de “agressieve” militaire manoeuvres van China.

‘Asean is bezorgd over de internationale en regionale instabiliteit, met name met de recente ontwikkelingen in de aan Asean grenzende regio, die kunnen leiden tot misrekening, ernstige confrontatie, openlijk conflict, en onvoorspelbare gevolgen voor de grote mogendheden’, klinkt het in een gemeenschappelijk persbericht van de Buitenlandministers van deze groep van tien Aziatische landen waar onder meer Indonesië en Thailand deel van uitmaken.

Voor Borrell is er ‘geen enkele rechtvaardiging’ om het bezoek van Nancy Pelosi, de voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, als ‘voorwendsel’ te gebruiken. ‘Het is normaal voor parlementsleden van onze landen om reizen te maken’, zegt Borrell op Twitter.

De Spanjaard bevindt zich ook in Cambodja voor de Asean-top, net als de Amerikaanse en Chinese ministers van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken en Wang Yi. Het Chinese leger start donderdag zijn belangrijkste militaire manoeuvres in zijn geschiedenis rond Taiwan.