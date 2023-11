Sinds 7 oktober 257 daden van antisemitisme in regio Parijs

In de agglomeratie Parijs zijn sinds de escalatie van het geweld tussen Israël en Hamas 257 daden van antisemitisme geregistreerd. In totaal zijn er ook 90 mensen opgepakt voor antisemitisme, meldt de prefect van Parijs Laurent Nuñez. De cijfers liggen daarmee op enkele weken tijd hoger dan normaal gezien op een heel jaar.

Bij de opgepakte personen gaat het om mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan antisemitische daden, maar ook om ‘beledigingen, tags en geweld’, aldus Nuñez. Volgens hem bestaat er ook geen prototype van de daders. ‘Het gaat om verschillende profielen, waaronder ook jonge kinderen die heel ernstige dingen zeggen, maar ook om mensen die erg verankerd zitten in het verdedigen van de Palestijnse zaak en die uit de bocht gaan.’

Davidsterren

Voorlopig is er nog niemand met extreemrechtse sympathieën opgepakt. Van de 257 antisemitische daden, is er maar in 124 gevallen een klacht ingediend. De politie spoort de slachtoffers aan om klacht in te dienen zodat er een onderzoek gestart kan worden. De Parijse politiecommissaris wijst er nog op dat er op verschillende gebouwen in Parijs davidsterren zijn aangebracht, volgens Nuñez al ruim 250 in totaal. Er wordt vermoed dat het gaat om een gecoördineerde actie met een team van daders.

Over heel Frankrijk zijn er sinds 7 oktober 857 antisemitische daden geregistreerd. Dat zijn er volgens minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin meer op drie weken tijd dan normaal gezien op een heel jaar.