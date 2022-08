Senegal: zowel regering als oppositie eisen overwinning op in parlementsverkiezingen

De coalitie rond de partij van de Senegalese president Macky Sall heeft zondag de overwinning van de parlementsverkiezingen opgeëist. De oppositie verwerpt die verklaring en spreekt van een ‘geprefabriceerde meerderheid’.

‘We hebben 30 departementen gewonnen’ van de 46 departementen in Senegal. ‘Dat geeft ons ontegensprekelijk een meerderheid in het parlement’, aldus lijsttrekker van de presidentiële coalitie, Aminata Touré. Ze geeft niet aan hoeveel zetels de coalitie gewonnen heeft en of ze een relatieve dan wel een absolute meerderheid heeft.

Een verantwoordelijke van de oppositiecoalitie rond de belangrijkste opposant Ousmane Sonka noemde de verklaringen van Touré op radiozender RFM ‘vulgaire leugens’ en sprak van een ‘geprefabriceerde meerderheid’. Volgens hem is het onvermijdelijk dat de oppositie een meerderheid haalt in het parlement. ‘Jullie hebben verloren op nationaal niveau. Wij zullen dit niet aanvaarden. Dit verraad zal niet passeren.’

De parlementsverkiezingen worden gezien als een goede barometer voor de presidentsverkiezingen van 2024. In januari vonden lokale verkiezingen plaats, waarbij de de oppositie won in de grote steden van het land. Vandaag wordt het 165 tellende parlement grotendeels gecontroleerd door het presidentiële kamp. Macky Sall heeft ook beloofd een premier te benoemen -een functie die hij heeft afgeschaft en in december 2021 opnieuw heeft ingesteld -uit de partij die de verkiezingen wint. De oppositie wil een ‘cohabitatie’ in de hand werken, waarbij de president en de premier uit een andere partij komen.