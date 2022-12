Senator Kyrsten Sinema stapt uit Democratische Partij

Een voor de Democratische Partij gekozen 46-jarige senator uit Arizona heeft laten weten dat ze met onmiddellijke ingang een onafhankelijk lid van de Senaat is.

Dat schrijft ze in een opiniestuk voor de Arizona Republic.

Ze vindt dat de nationale partijen met hun rigide bureaucratie en door het in hokjes plaatsen van mensen en groepen verdeeldheid zaaien. Ze verliezen zo contact met de kiezers en de grondwet is volgens haar in gevaar. Partijdiscipline, vindt ze, maakt het moeilijk om over partijgrenzen heen te werken, wat de kiezers wel willen.

Ze breekt daarom met de Democratische Partij, maar stelt dat dit bij stemmingen politiek gezien geen grote breuk hoeft te zijn.

De Democraten hebben op basis van de jongste verkiezingen, Sinema meegerekend, een meerderheid van 51 van de 100 zetels. Dat is inclusief twee senatoren die Democratisch stemmen, maar geen lid van de partij zijn (Angus King en Bernie Sanders). Of die meerderheid nu in het geding is, wil Sinema niet met zoveel woorden zeggen.

Sinema’s vertrek uit de partij lijkt ingegeven door een afkeer van radicale stromingen in de partij, maar ook van die in de Republikeinse Partij. In beide partijen staan leiders volgens Sinema onder grote druk en staan willoos toe dat de luidste, meest extreme boodschappen de agenda’s van de partij bepalen, wars van wat een meerderheid van de kiezers prefereert.

Haar volgende verkiezing is in 2024. Samen met senator Joe Manchin uit West-Virginia werd Sinema beschouwd als dissident binnen de Democratische fractie in de Senaat. Omdat ze zo vaak afweek van de partijlijn, hadden radicalere Democraten aangekondigd dat ze haar in de primary’s zouden bevechten.

Volgens mediaberichten zou ze voorlopig haar commissieposten in de Senaat behouden.