De Amerikaanse Senaat heeft maandagavond gestemd voor de benoeming van Amy Coney Barrett tot het Hooggerechtshof. Daarmee wordt de liberale rechter Ruth Bader Ginsburg vervangen door een zeer conservatieve opvolger.

In de Senaat stemden 52 Republikeinen voor de aanstelling van Barrett. Alle 47 Democraten en één Republikein, Susan Collins, stemden tegen. Het is voor het eerst sinds 1869 dat een hoge rechter wordt benoemd zonder dat minstens één oppositielid de nominatie steunt.

Met de benoeming van Barrett hebben de rechters die als conservatief worden gezien een meerderheid van 6 tegen 3 in het Hooggerechtshof. Zo verstevigt de Republikeinse Partij van Donald Trump haar macht substantieel, ook als het Witte Huis volgende week bij de presidentsverkiezingen wordt verloren. Amy Coney Barrett is pas 48 jaar oud en zal vermoedelijk nog decennialang als hoge rechter dienen, aangezien haar aanstelling levenslang is.

Biden wil toekomst Hooggerechtshof bestuderen

De aanstelling van Barrett is zeer controversieel, mede omdat deze zo kort voor de verkiezingen van 3 november plaatsvindt. Vier jaar geleden weigerden Republikeinen in de Senaat de nominatie te behandelen van een hoge rechter die president Barack Obama wilde benoemen. Toen zeiden zij dat de verkiezingsdag al te dichtbij was, en dat Amerikanen eerst naar de stembus moesten gaan om te beslissen over de politieke richting van het land.

Nu bleek Senaatsleider Mitch McConnell wel bereid om een nominatie van de eigen partij te behandelen, terwijl juist Democratisch presidentskandidaat Joe Biden opriep om daarmee te wachten. Als hij de verkiezingen wint, belooft Biden om een commissie op te richten die de toekomst van het Hooggerechtshof gaat bestuderen. Republikeinen vrezen dat de Democraten het aantal rechters willen uitbreiden, om zo de macht van de conservatieven te verminderen.

Chuck Schumer, fractieleider van de Democraten in de Senaat, zei maandagavond dat de Republikeinen zich met de goedkeuring van de nominatie van Coney Barret ongeloofwaardig hebben gemaakt. 'De waarheid is dat deze nominatie onderdeel is van een decennialange campagne om de rechterlijke macht ver naar rechts te trekken', zei Schumer. McConnell legde die kritiek naast zich neer. 'We twijfelen er niet aan dat als de situatie omgekeerd was geweest, de Democraten hun kandidaat hadden goedgekeurd. Je kan niet alles winnen, en verkiezingen hebben gevolgen.'

Obamacare-zaak volgende week voor Hooggerechtshof

Volgende week woensdag vindt in het Hooggerechtshof al een hoorzitting plaats over de toekomst van 'Obamacare', het zorgstelsel dat door de voorganger van Trump werd opgericht. De regering-Trump wil een einde maken aan dat stelsel, waardoor miljoenen mensen hun verzekering kwijt zouden raken. Er staan ook al zaken over lhbt-rechten en de volkstelling op de agenda van het hof.

Het Hooggerechtshof kan ook een rol spelen tijdens de verkiezingen, mocht de strijd tussen Biden en Trump spannend zijn. Dan zullen beide partijen vermoedelijk naar de rechter stappen om hertellingen te eisen, stemmen ongeldig te laten verklaren, of andere procedurele kwesties aan te vechten. Dat gebeurde twintig jaar geleden toen een hertelling in de staat Florida op een fiasco uitliep. Uiteindelijk besloot het Hooggerechtshof toen, met vijf rechters voor en vier tegen, om de telling stop te zetten en daarmee George W. Bush tot winnaar uit te roepen.

Naar verwachting legt Barrett maandagavond een eerste eed af tijdens een ceremonie in het Witte Huis, onder leiding van Clarence Thomas. Hij is een van de andere acht hoge rechters met eveneens een conservatieve rechtsfilosofie. Dinsdag zal opperrechter John Roberts een tweede eed van Barrett afnemen in het Hooggerechtshof, waarmee haar benoeming definitief is en alle zetels in het Hooggerechtshof weer zijn gevuld.

