Joe Biden en Kamala Harris krijgen voortdurend het verwijt vragen over 'packing the court' te ontwijken. Wat betekent dat en waarom is het een issue tijdens de verkiezingen?

'Packing the court' of 'expanding the court' betekent simpelweg meer rechters benoemen in het Supreme Court, het hoogste gerechtshof in de Verenigde Staten. Waarom is dit opeens een issue tijdens de verkiezingen? Dat heeft alles te maken met het overlijden van rechter Ruth Bader Ginsburg op 18 september van dit jaar. De Republikeinen willen nog voor de verkiezingen een nieuwe rechter in het Supreme Court benoemen en hebben daarvoor de conservatieve Amy Coney Barrett genomineerd. Wanneer die benoeming definitief wordt, zal het gerechtshof zes conservatieve en drie progressieve rechters tellen tegenover vijf conservatieve en vier progressieve tot nu toe. Daarmee zal het Supreme Court voor de komende jaren gedomineerd blijven door een conservatieve kleur. Voor de rechters geldt immers geen pensioenleeftijd. De Democraten zijn daar fel op tegen. Toen in februari 2016 - negen maanden voor de verkiezingen - de conservatieve rechter Antonin Scalia overleed en toenmalig president Obama de gematigde kandidaat Merrick Garland voordroeg, weigerden de Republikeinen onder leiding van Mitch McConnell de nominatie in stemming te brengen. McConnell vond dat de volgende president de nieuwe rechter moest kiezen. 'Het Amerikaanse volk moet natuurlijk een stem hebben in de keuze van de volgende Supreme Court rechter', aldus McConnell op Twitter in 2016. De Republikeinen hadden toen - net als nu - de meerderheid in de Senaat. Meteen nadat Trump tot president werd verkozen, trad de conservatieve rechter Neil Gorsuch toe tot het gerechtshof. Nu Bader Ginsburg is overleden, vinden de Republikeinen dat zij het recht hebben om een nieuwe rechter te benoemen, ook al is het minder dan twee maanden voor de verkiezingen. De Republikeinen gaan er waarschijnlijk in slagen Coney Barrett benoemd te krijgen omdat ze - ondanks de aankondiging van de republikeinse senatoren Susan Collins en Lisa Murkowski om tegen te stemmen - genoeg voorstanders hebben. De Democraten zijn van mening dat de Republikeinen in 2016 een plaats in het Supreme Court hebben gestolen en nu er opnieuw een conservatieve rechter benoemd zal worden, heeft democratische senator Chuck Schumer aangekondigd dat 'niets van de tafel is'. Hij duidt daarmee onder andere op 'packing the court'. Een groeiend aantal Democraten is daar voorstander van.De Democraten zouden dan - mits ze de verkiezingen voor de president, de Senaat en het Huis van Afgevaardigden winnen - vier nieuwe rechters benoemen zodat de balans doorslaat naar zes conservatieve en zeven progressieve rechters. Ze nemen daarmee het risico dat de Republikeinen in de toekomst hetzelfde doen en daarna de Democraten weer. Daarmee zou het einde zoek zijn, maar in theorie zou het kunnen.Alhoewel het Supreme Court al sinds 1869 uit negen rechters bestaat, meldt de Constitution (de Amerikaanse Grondwet) niets over het aantal. Oorspronkelijk waren er zes rechters. In de loop van de jaren fluctueerde het aantal van minimaal zes in het begin tot een maximum van tien tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog.Het aantal rechters kan per wet makkelijk veranderd worden. Daarvoor is een eenvoudige meerderheid van stemmen in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden nodig. Toch is dat sinds 1869 dus niet gebeurd, alhoewel president Franklin Delano Roosevelt het wel heeft geprobeerd.Toen in 1937 het Supreme Court enkele essentiële onderdelen van zijn New Deal afwees, zocht Roosevelt naar een manier om zijn beleid toch door te kunnen drukken. Hij stelde toen voor om het aantal rechters uit te breiden tot maximaal vijftien: voor iedere rechter die ouder werd dan zeventig jaar zou een nieuwe benoemd worden. Zijn voorstel kreeg meteen zoveel kritiek dat het plan nooit is uitgevoerd en zijn opvolgers hun vingers er niet opnieuw aan wilden branden. Vorig jaar zei ook Joe Biden dat hij geen voorstander is van 'packing the court' omdat 'we er spijt van zullen krijgen'. Noch Biden, noch Kamala Harris hebben zich tot nu toe uitgesproken over een eventuele uitbreiding van het Supreme Court na de verkiezingen. Biden: 'Stel dat ik die vraag beantwoord. Dan zal het hele debat gaan over wat Biden zei of niet zei, over wat Biden wel en niet zal doen. De discussie moet gaan over de vraag waarom de president in een richting gaat die totaal niet strookt met wat de 'founding fathers' wilden.'