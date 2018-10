Secretaris-generaal VN 'zeer ontsteld door bevestiging dood' Khashoggi

Guterres benadrukt 'de noodzaak van een snel, diep en transparant onderzoek naar de omstandigheden van het overlijden'.

Khashoggi verdween op 2 oktober nadat hij in het Saoedische consulaat in Istanboel papieren in orde wou maken voor zijn aanstaande huwelijk. Guterres wil dat 'de verantwoordelijken snel rekenschap afleggen' voor hun daden, klinkt het ook. De snelheid van de reactie van Guterres vrijdagavond staat in schril contrast met de voorzichtigheid die de VN tot nu toe aan de dag legde in de zaak.