Saoedi-Arabië bevestigt dat Khashoggi gedood is in consulaat in Istanboel

Het kwam tot een dodelijk gevecht tussen Khashoggi en verschillende personen in het consulaat in Istanboel, bericht het officiële Saoedische nieuwsagentschap Spa vrijdagnacht. Al achttien personen zouden in de zaak zijn opgepakt.

Een paar uur eerder had VS-president Donald Trump aangekondigd dat er nieuws zat aan te komen over de zaak-Khashoggi. 'De komende twee of drie dagen zullen we veel te weten komen', zei hij tijdens een optreden in Scottsdale in de staat Arizona.

Hij sloot sancties tegen Saoedi-Arabië niet uit, ook al geldt het salafistische regime in Riyad als een nauwe bondgenoot van de VS. Op een vraag over de sancties antwoordde hij: 'Dat is mogelijk, dat is mogelijk.'

Khashoggi wou op 2 oktober in het Saoedische consulaat in Istanboel papieren in orde brengen. Sinds die dag is niets meer van hem vernomen. De Turkse autoriteiten gaan er volgens mediaberichten van uit dat Khashoggi vermoord is door een speciaal commando met vijftien leden dat ingereisd was vanuit Saoedi-Arabië.

Vrijdag had het Turkse openbaar ministerie werknemers van het Saoedische consulaat gedagvaard als getuige. Het officiële Turkse nieuwsagentschap Anadolu meldde dat het om vijftien Turken gaat, onder wie een chauffeur, een boekhouder en een technicus van het consulaat. De Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo bezocht deze week zowel Riyad als Ankara, om zich te vergewissen van de stand van het onderzoek.

Het Saoedische agentschap Spa zegt dat het plaatsvervangende hoofd van de inlichtingendiensten, generaal Ahmed al-Asiri, intussen ontslagen is, in de nasleep van de feiten. Ook koninklijk adviseur Saud al-Qahtani is ontslagen, klinkt het.

Stilzwijgen in Witte Huis over mogelijke gevolgen

Het Witte Huis heeft in een eerste reactie geen verklaringen afgelegd over mogelijke gevolgen voor Saoedi-Arabië. 'De Verenigde Staten nemen kennis van de mededeling van het koninkrijk Saoedi-Arabië, dat het onderzoek naar het lot van Jamal Kashoggi vooruitgang boekt en dat het optreedt tegen de verdachten die tot nu toe zijn geïdentificeerd', zegt het Witte Huis vrijdagavond in een persbericht.

Het Witte Huis blijft het internationale onderzoek op de voet volgen. Verder in de verklaring zegt Washington dat het triest is dat Khashoggi is omgekomen en uit het zijn medeleven met de nabestaanden.