Schrappen van abortusrecht in de VS heeft een onevenredig effect op minderheden, zegt VN

De beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het recht op abortus te schrappen zal een onevenredig effect hebben op minderheden, zo waarschuwen experten van het VN-Comité voor de Uitbanning van Raciale Discriminatie (CERD) dinsdag.

Het comité, waarin achttien experten zetelen, ziet toe op de naleving van de Conventie tegen Racisme, die de Amerikanen in 1994 ondertekenden. Na de situatie in de VS te hebben beoordeeld tijdens openbare hoorzittingen op 11 en 12 augustus in Genève, heeft de commissie vandaag haar bevindingen bekendgemaakt. Zij wees op de “zeer ongelijke gevolgen voor de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van raciale en etnische minderheden”.

“Dit besluit is zeer betreurenswaardig”, aldus Faith Dikeledi Pansy Tlakula, lid van het comité. Ze riep de Amerikaanse autoriteiten dan ook op om iets aan de ongelijkheid te doen. Daarnaast moet Washington ook “stappen ondernemen om het risico van strafrechtelijke vervolging te beperken” voor vrouwen die een abortus willen laten uitvoeren en degenen die hen daarbij helpen, voegde zij eraan toe.