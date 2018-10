Saoedische kroonprins spreekt voor het eerst over dood journalist

De kroonprins noemde de gewelddadige dood van Khashoggi 'een afschuwelijke gebeurtenis'. De moord is door niets te rechtvaardigen en 'pijnlijk' voor alle Saoedi's, zei de troonopvolger woensdag op een internationaal forum voor investeerders in de Saoedische hoofdstad Riyad.

Saoedi-Arabië zal alles ondernemen om het onderzoek af te ronden en de 'misdadigers' voor het gerecht te brengen.

Riyad blijft er bij dat de journalist onopzettelijk is gedood tijdens een vechtpartij. Het koningshuis wijst elke betrokkenheid af van de kroonprins, die steeds meer regeringszaken naar zich toetrekt.

Het koningshuis had pas na zware internationale druk toegegeven dat Khashoggi begin oktober in het consulaat in Istanboel werd gedood, toen hij daar papieren voor zijn huwelijk wilde afhalen. Riyad had eerst beweerd dat Khashoggi het Saoedische consulaat levend had verlaten op 2 oktober, maar kwam later terug op die verklaring. De regering erkende dat de man was vermoord, maar ontkende alle betrokkenheid van de kroonprins.

De 33-jarige Bin Salman werd in juni vorig jaar door zijn vader, de Saoedische koning Salman, tot kroonprins benoemd. Hij staat bekend als een hervormer en was eerder al minister van Defensie en ook voorzitter van de raad voor economische zaken en ontwikkeling.