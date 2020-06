Een standbeeld van de Italiaanse ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus is uit San Francisco verwijderd nadat betogers aan de kaak hadden gesteld dat het een symbool van onderdrukking was.

Het 2 ton zware standbeeld, dat in 1957 een plaats kreeg in de stad, werd donderdag door het stadsbestuur weggehaald, meldde de krant San Francisco Chronicle.

De voorbije jaren was het beeld het mikpunt van protesten en vandalisme. Stadsfunctionaris Catherine Stefani noemde de verwijdering op Twitter een 'noodzakelijke stap' en zei dat het monument de 'pijnlijke grondslag' van de geschiedenis van het land weergaf. 'Slavernij, onderwerping en verovering moeten we allemaal veroordelen ... het standbeeld gaf een fictieve, gekuiste versie van onze geschiedenis weer, waarbij de man gevierd werd zonder oog voor het trauma van zijn daden', zei Stefani.

My statement on the removal of the Columbus statue in San Francisco. pic.twitter.com/ZC8bRX1wQe — Supervisor Catherine Stefani (@SupStefani) June 18, 2020

Vorige week werd een standbeeld van Columbus in Boston onthoofd. Een ander beeld van de ontdekkingsreiziger werd in de staat Virgina in brand gestoken en in een meer gegooid.

