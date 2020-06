In beeld: deze standbeelden van historische figuren zijn gecontesteerd

In ons land worden beelden van koning Leopold II beklad en vernield naar aanleiding van de protesten rond de dood van George Floyd, maar ook in andere landen keren anti-racismebetogers zich tegen controversiële beelden in de openbare ruimte. Een overzicht.

