Alex Jones (47) beweerde jarenlang dat de nabestaanden van het bloedbad in de lagere school Sandy Hook eigenlijk acteurs waren die door de overheid waren ingeschakeld om Amerikanen hun wapens te kunnen ontnemen. Hij wordt nu in twee rechtszaken aansprakelijk gesteld en zal allicht een forse schadeloosstelling moeten betalen.

Het bloedbad van Sandy Hook in de staat Connecticut zette in 2012 de VS in rep en roer. 20 leerlingen van de lagere school en 6 opvoeders werden doodgeschoten door een 20-jarige.

Alex Jones, radiofiguur en eigenaar van de extreemrechtse samenzweringswebsite Infowars, betwiste de feiten rond de Sandy Hookschool en poneerde jarenlang dat het om een door de overheid opgezet schijnbloedbad ging. De nabestaanden, die begrijpelijkerwijs media-aandacht kregen, waren volgens hem acteurs.

Aanhangers van Jones vielen die nabestaanden ook lastig, in een poging hen te 'ontmaskeren'.

Sommigen van de nabestaanden spanden processen aan tegen Jones wegens laster. De radiofiguur gebruikte daarop een vertragingstactiek, en liet (na meerdere jaren) ook weten dat hij niet langer gelooft dat het om een schijnbloedbad met acteurs ging.

Foto's van de slachtoffers in Sandy Hook. © Belga Image

Winstgevende samenzweringen

Laster is in het VS-rechtssysteem moeilijk te bewijzen, want dan moet er (aantoonbaar) opzet van beschadiging in het spel zijn.

Waarop de advocaten van de nabestaanden een ander pad bewandelden. Ze probeerden het economisch model van Infowars bloot te leggen: de website Infowars, die maandelijks 10 miljoen bezoekers heeft, ziet een verhoogde trafiek van gebruikers en verhoogde reclame-inkomsten telkens Jones een uitzinnige samenzweringstheorie lanceert. Jones volgt die correlatie tussen het soort samenzwering en inkomsten van nabij op, en documenteert ze, argumenteerden de advocaten. Uit die documentatie zou blijken dat zijn samenzweringstheorieën uitermate winstgevend zijn.

De rechtbank droeg Jones en Infowars op om gedetailleerde informatie over inkomsten over te maken. Jones liet dat jarenlang na en een rechtbank in Connecticut stelde hem maandag aansprakelijk voor het verzuim 'om essentieel materiaal over te dragen dat de eisende partij nodig heeft om haar claims te bewijzen'.

Ondertussen in Texas

Eerder, op 1 oktober, had een proces in Texas hetzelfde resultaat opgeleverd. In totaal kunnen nu nabestaanden van 10 slachtoffers op een schadevergoeding rekenen. In een eerder proces in Texas was Jones al veroordeeld om 100.000 dollar aan gerechtskosten te betalen, ook weer omdat hij het vertikte om essentiële informatie aan de rechtbank over te maken.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt die 100.000 dollar klein bier in verhouding tot wat Jones de nabestaanden zal moeten betalen. Zowel in Texas als in Connecticut komt er volgend jaar een juryproces waarin de hoogte van het bedrag van de schadeloosstelling zal worden bepaald.

Jones kondigde in zijn radioshow aan dat hij in beroep gaat. Hij wil ook de rechter in Connecticut wraken.

Het bloedbad in Sandy Hook had volgens de nabestaanden en volgens de toenmalige president Barack Obama, los van complotten, moeten leiden tot een verstrenging van de wapenwetgeving. Voor die verstrenging werd echter geen meerderheid gevonden in het parlement.

Behalve met Sandy Hook is de naam van Alex Jones ook verbonden met de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Jones was medefinancier van de manifestatie in Washington die uitmondde in de bestorming.

Het bloedbad van Sandy Hook in de staat Connecticut zette in 2012 de VS in rep en roer. 20 leerlingen van de lagere school en 6 opvoeders werden doodgeschoten door een 20-jarige. Alex Jones, radiofiguur en eigenaar van de extreemrechtse samenzweringswebsite Infowars, betwiste de feiten rond de Sandy Hookschool en poneerde jarenlang dat het om een door de overheid opgezet schijnbloedbad ging. De nabestaanden, die begrijpelijkerwijs media-aandacht kregen, waren volgens hem acteurs.Aanhangers van Jones vielen die nabestaanden ook lastig, in een poging hen te 'ontmaskeren'.Sommigen van de nabestaanden spanden processen aan tegen Jones wegens laster. De radiofiguur gebruikte daarop een vertragingstactiek, en liet (na meerdere jaren) ook weten dat hij niet langer gelooft dat het om een schijnbloedbad met acteurs ging.Laster is in het VS-rechtssysteem moeilijk te bewijzen, want dan moet er (aantoonbaar) opzet van beschadiging in het spel zijn.Waarop de advocaten van de nabestaanden een ander pad bewandelden. Ze probeerden het economisch model van Infowars bloot te leggen: de website Infowars, die maandelijks 10 miljoen bezoekers heeft, ziet een verhoogde trafiek van gebruikers en verhoogde reclame-inkomsten telkens Jones een uitzinnige samenzweringstheorie lanceert. Jones volgt die correlatie tussen het soort samenzwering en inkomsten van nabij op, en documenteert ze, argumenteerden de advocaten. Uit die documentatie zou blijken dat zijn samenzweringstheorieën uitermate winstgevend zijn.De rechtbank droeg Jones en Infowars op om gedetailleerde informatie over inkomsten over te maken. Jones liet dat jarenlang na en een rechtbank in Connecticut stelde hem maandag aansprakelijk voor het verzuim 'om essentieel materiaal over te dragen dat de eisende partij nodig heeft om haar claims te bewijzen'. Eerder, op 1 oktober, had een proces in Texas hetzelfde resultaat opgeleverd. In totaal kunnen nu nabestaanden van 10 slachtoffers op een schadevergoeding rekenen. In een eerder proces in Texas was Jones al veroordeeld om 100.000 dollar aan gerechtskosten te betalen, ook weer omdat hij het vertikte om essentiële informatie aan de rechtbank over te maken. Naar alle waarschijnlijkheid wordt die 100.000 dollar klein bier in verhouding tot wat Jones de nabestaanden zal moeten betalen. Zowel in Texas als in Connecticut komt er volgend jaar een juryproces waarin de hoogte van het bedrag van de schadeloosstelling zal worden bepaald.Jones kondigde in zijn radioshow aan dat hij in beroep gaat. Hij wil ook de rechter in Connecticut wraken.Het bloedbad in Sandy Hook had volgens de nabestaanden en volgens de toenmalige president Barack Obama, los van complotten, moeten leiden tot een verstrenging van de wapenwetgeving. Voor die verstrenging werd echter geen meerderheid gevonden in het parlement. Behalve met Sandy Hook is de naam van Alex Jones ook verbonden met de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Jones was medefinancier van de manifestatie in Washington die uitmondde in de bestorming.