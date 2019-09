In het Afrikaanse land Rwanda zijn de eerste 66 vluchtelingen en migranten opgenomen die in Libië gestrand waren. De migranten komen uit Soedan, Somalië en Eritrea.

Onder de 66 zijn ook 26 minderjarigen die zonder begeleiding van volwassenen onderweg waren. Dat heeft het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR vandaag in Genève gemeld.

Rwanda had in september erin toegestemd om in eerste instantie 500 en op lange termijn tot 30.000 mensen op te willen nemen.

Wie erkend wordt als vluchteling, wordt ofwel overgebracht naar een ander land om er opgenomen te worden, of hij kan in Rwanda blijven. Wie geen asiel krijgt, krijgt hulp om terug te keren naar het land van herkomst.