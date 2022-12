‘Russische Wagner-groep importeerde diamanten in België’

Please write your introduction text here

Dat blijkt uit onderzoek van De Standaard met internationale partners, waarover ook Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen berichten.

De omstreden Wagner-groep wordt verdacht van oorlogsmisdaden, seksueel misbruik en slachtpartijen in oorlogsgebieden, maar heeft daarnaast ook een goed ontwikkelde economische poot, die onder meer actief is in de verkoop van edelstenen uit Afrika. Sinds 2019 verhandelt Wagner diamanten uit de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). Het gebruikt daarvoor een bedrijf met de naam Diamville, aldus onderzoek van het European Investigative Collaborations (EIC). Een groot deel van die handel blijft ondergronds, maar een deel loopt via officiële kanalen, met exportvergunningen.

Via bronnen in het CAR-ministerie van Mijnbouw kregen de onderzoekers toegang tot gedetailleerde exportcijfers van Diamville. In de data van november 2019 duikt België op. Die maand ging er 296 karaat aan diamanten, met een waarde van 132.000 euro, van Diamville naar ons land. Wat er nadien met de diamanten gebeurde, blijft onduidelijk.

Lobbyvereniging Antwerp World ­Diamond Centre (AWDC) zegt geen weet te hebben van de import. Ook van de link tussen Diamville en de Wagner-groep blijkt AWDC niet op de hoogte.