Russische rechtbank veroordeelt Amerikaan tot 15 jaar cel wegens ‘spionage’

Een Russische rechtbank heeft de Amerikaan Gene Spector veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf in een ‘spionagezaak’. Hij zal zijn straf moeten uitzitten in ‘een strafkolonie met een streng regime’, staat in het vonnis waarover Russische staatspersbureaus dinsdag berichten.

In de context van de Russische aanval op Oekraïne in februari 2022 werden verschillende westerlingen, vooral Amerikanen, in Rusland gearresteerd en het doelwit van ernstige beschuldigingen, die vaak nooit werden gestaafd. Ook de zaak van Gene Spector werd achter gesloten deuren gehouden, waardoor er maar erg weinig details bekendgemaakt zijn.

Spector, een Amerikaan van Russische afkomst, was in september 2022 ook al veroordeeld tot drieënhalf jaar gevangenisstraf wegens ‘corruptie’ in een zaak waarbij een voormalige assistent van de vroegere Russische vicepremier Arkadi Dvorkovitsj betrokken was. De Russische autoriteiten kondigden in 2023 aan dat hij ook was beschuldigd van spionage, waarop Spencer schuldig pleitte en een samenwerkingsoverenkomst afsloot met de onderzoekers.

Naast de celstraf moet Spector ook een boete van 14 miljoen roebel, of ongeveer 134.000 euro, betalen. Tot voor de aanklachten was hij voorzitter van de raad van bestuur van de Russische bedrijvengroep Medpolimerprom.