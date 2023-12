Russische opposant Navalny zegt het goed te stellen na overplaatsing

De Russische opposant Aleksej Navalny zegt het goed te stellen na zijn overplaatsing naar een strafkamp in Arctisch Rusland. Zijn overplaatsing heeft 20 dagen geduurd en was “erg uitputtend”, zegt het dinsdag op berichtenplatform X.

Navalny is een politieke tegenstander van president Vladimir Poetin. Hij zit een celstraf van negentien jaar uit wegens ‘extremisme’. Navalny zat gevangen in een kolonie op 250 kilometer van Moskou, maar sinds een drietal weken had zijn omgeving niets meer van hem vernomen.

Onlangs bleek dat hij nu zit opgesloten in het strafkamp IK-3 in Charp, in het Russische autonome regio Jamalië. Zaterdag is hij daar aangekomen en maandag kreeg hij bezoek van zijn advocaat. ‘Maak u geen zorgen over mij. Het gaat me goed. Ik ben erg opgelucht dat ik er eindelijk ben’, aldus Navalny op X.

1/9 I am your new Santa Claus.



Well, I now have a sheepskin coat, an ushanka hat (a fur hat with ear-covering flaps), and soon I will get valenki (a traditional Russian winter footwear). I have grown a beard for the 20 days of my transportation. — Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2023

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De verhuis van de ene gevangenis naar de andere neemt in Rusland vaak weken in beslag. De reis gebeurt immers met de trein en in verschillende etappes. Al die tijd tast de familie in het duister over het lot van de gedetineerde.

In het geval van Navalny had zijn verdwijning bezorgdheid losgeweekt in het Westen en bij de Verenigde Naties. De opposant legde op X uit via welke route zijn overplaatsing gebeurde: van Vladimir via Moskou, Tsjeljabinsk, Jekaterinenburg, Kirov en Vorkoeta naar Charp.