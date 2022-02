De Russische invasie van Oekraïne kent een lange voorgeschiedenis. Er zijn langlopende strategische belangen in het spel. Maar steeds nadrukkelijker wordt de vraag gesteld: hoe rationeel is Poetin nog?

Al jaren fascineert hij westerse media. Geen wereldleider die de voorbije twintig jaar vaker werd geportretteerd. Geen verhaal was gek genoeg, of we waren bereid het te geloven. Vladimir Poetin was de gedroomde cartoonfiguur, een rorschachtest waarop iedereen zijn persoonlijke angsten kon projecteren. Maar ondanks alle beelden van een leider die in blote bast door de Russische taiga draaft, gold Poetin als een rationele actor. Vanuit Russisch strategisch oogpunt was zijn kritiek op het Westen en de NAVO niet helemaal zonder grond. De inval in Georgië in 2008, de annexatie van de Krim in 2014, de interventie in Syrië vanaf 2015 waren gruwelijk en ongehoord, maar tegelijk waren het beperkte operaties, waarachter een zekere ratio schuilging. Zoals elke Ruslandkenner - ook ondergetekende - u al die jaren heeft voorgehouden: Poetin was geen gesjeesde James Bondslechterik.

Maar sinds afgelopen maandag is er geen reden meer om aan te nemen dat Poetin nog rationeel is. In een opgenomen en later uitgezonden zitting van de Russische Veiligheidsraad liet Poetin zich 'adviseren' over het al dan niet erkennen van de Volksrepublieken Donetsk en Loegansk, die zich in 2014 afscheurden van Oekraïne. De overige leden van de Veiligheidsraad, die gelden als de absolute top van het regime, zegden volmondig hun steun toe. Velen van hen leken verstijfd van angst. Sergej Narysjkin, het hoofd van de buitenlandse inlichtingendienst, werd door Poetin publiekelijk vernederd toen hij stotterend niet uit zijn woorden raakte. De leden van de Veiligheidsraad hadden een goede reden om geen voorbehoud aan te tekenen. Poetin had vooraf de erkenningsdocumenten al getekend.Zowel op zondagavond als vanmorgen richtte Poetin zich vervolgens in een speech tot de Russische bevolking, waarin hij het bestaansrecht van de Oekraïne als onafhankelijke staat ontkende. Hij herhaalde de losgeslagen stelling dat het Oekraïense regime bestaat uit nazi's die een genocide plegen tegen de Russische bevolking. Met een militaire operatie wil Poetin nu een land denazificeren dat geleid wordt door een joodse, Russischtalige president.De speech van zondagavond was in grote mate een recapitulatie van een artikel dat hij al op 12 juli 2021 publiceerde. Onder de ronkende titel 'Over de historische eenheid van Russen en Oekraïners' gaf Poetin ook toen al een geheel eigen interpretatie van de vaderlandse geschiedenis. Volgens Poetin delen Russen en Oekraïners sinds de bekering van Vladimir de Heilige in 988 een 'historische en spirituele ruimte' deelt. Die verbondenheid is volgens hem niet het resultaat van veroveringen en kolonisatie. Als de Oekraïners in de loop der geschiedenis geknecht werden, kwam dat toch vooral door die vermaledijde Polen, Litouwers en Oostenrijkers. Zij probeerden de Kleinrussen - zoals de inwoners van het huidige Oekraïne in het Russische Rijk genoemd werden - van hun geloof en tradities weg te jagen. Oekraïne als onafhankelijke staat is volgens Poetin een creatie van de Sovjet- Unie. De Holodomor, de door Stalin georganiseerde hongersnood in de jaren 1930 waarbij miljoenen Oekraïners omkwamen, noemt Poetin 'een gemeenschappelijke tragedie' waarvan zowel Russen als Oekraïners het slachtoffer waren.De spanningen tussen beide landen wijt Poetin aan 'externe krachten' die de Oekraïense regering manipuleren. Het huidige Oekraïne is dan ook niets minder dan een boosaardig, anti-Russisch project dat via 'gedwongen assimilatie' een 'etnisch pure Oekraïense staat' wil creëren. Eigenlijk zouden Rusland en Oekraïne als Duitsland en Oostenrijk moeten zijn, vindt Poetin: buren met 'een vergelijkbare etnische samenstelling en cultuur, die in feite een taal delen' en elkaar hartelijk verwelkomen. Toen hij het artikel publiceerde - zowel in het Russisch, het Engels als het Oekraïens - bestond toen al enige verwondering. Het was te incoherent, te langdradig en te beledigend voor de gemiddelde Oekraïner om als propaganda te dienen. De enige conclusie van het ellenlange artikel is dat Oekraïne voor Poetin niet louter een geopolitiek doel is, maar een obsessie. Achteraf gezien had het als een waarschuwing kunnen, misschien wel moeten gelden.Aan de basis van de huidige inval liggen lang lopende frustraties aan Russische kant. Ten dele zijn die rationeel. Rusland ergert zich al langer aan de manier waarop de NAVO zijn invloed in Oost-Europa uitbreidt. Toen de NAVO in 2008 onder impuls van de Amerikaanse president George W. Bush jr. de belofte maakte aan Oekraïne en Georgië dat zij tot het bondgenootschap zouden mogen toetreden, interpreteerde Rusland dat - niet ten onrechte - als een veiligheidsbedreiging.Maar tegelijk ligt aan dit conflict een imperialistische reflex ten oorsprong. Zelfs toen NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne nog niet op tafel lag, gaf Vladimir Poetin al te kennen dat hij Oekraïne niet als een onafhankelijke staat beschouwt. In de ogen van het Russische regime behoort Oekraïne immers tot de Russische invloedssfeer. Die invloedssfeer is in het idee van het Kremlin een soort goddelijk recht. Landen binnen die invloedssfeer horen hun beleid af te stemmen op Rusland. De Maidanrevolutie, waarbij pro-Europese Oekraïners de regering van Janoekovitsj omverwierpen, ervoer Poetin dan ook als een vorm van verraad. Gevoed door wankele rapporten van zijn inlichtingendiensten raakte hij ervan overtuigd dat de revolutie uitgedokterd was door de CIA. Dat veel Oekraïners oprecht geloven dat ze beter af zouden zijn in een democratie naar Europees model, lijkt voor Russische leiders oprecht onvoorstelbaar.Pogingen om de situatie te herstellen bleken weinig effectief. Na de verovering en annexatie van de Krim in februari 2014 steunde Rusland ook de Russischgezinde rebellen in Oost-Oekraïne, die in april 2014 de Volksrepublieken Donetsk en Loegansk oprichtten. Maar de stille verwachting dat die destabilisering de nieuwe Oekraïense regering uit elkaar zou doen vallen, kwam niet uit. De opmars van de rebellen werd gestuit. Met de Minsk-akkoorden kwam er een staakt-het-vuren, dat evenwel grotendeels dode letter bleef. Bovendien kreeg Rusland via Minsk een relatief goede deal. Volgens de akkoorden moet Oekraïne de Volksrepublieken re-integreren binnen de Oekraïense staatsstructuur en hen een 'speciale status' verlenen. Met dat speciale statuut zou Rusland via de twee opstandige regio's invloed krijgen om de Oekraïense besluitvorming te beïnvloeden.Alleen werd Minsk nooit echt uitgevoerd. Rusland beweerde dat het geen partij was in het conflict, en trok zijn wapensystemen niet terug uit de oorlogszone. Tegelijk leek ook Oekraïne allesbehalve haast te maken met de heropname van de opstandige republieken. Ondertussen vergroeiden de Volksrepublieken gaandeweg met Rusland. Rusland deelde er de voorbije jaren op grote schaal paspoorten uit. Bovendien zijn ook de leiders van de Volksrepublieken zelf geen grote voorstanders van een terugkeer naar Oekraïne. Binnen Oekraïne zullen ze immers aan democratische verkiezingen moeten deelnemen.Met de erkenning van de Volksrepublieken Donetsk en Loegansk heeft Poetin een streep getrokken onder die logica. Door de scheurstaatjes te erkennen en hun claims op Oekraïens grondgebied te steunen, creëerde Rusland voor zichzelf een juridische aanleiding om militair tussenbeide te komen. Met een grootschalige militaire aanval lijkt Rusland erop te mikken de Oekraïense defensie uit te schakelen en een machtsvacuüm te creëren. Het neemt niet weg dat de militaire interventie elke logica mist. Poetin lijkt te onderschatten hoe groot de weerstand tegen Rusland bij een groot deel van de Oekraïense bevolking is. Zelfs als veel Oekraïners geen hoge pet op hebben van hun eigen leiders, zitten ze evenmin te wachten op Russische dominantie. Sinds de annexatie van de Krim en de oorlog in Oekraïne heeft de Oekraïense bevolking al in grote mate afstand genomen van Rusland. Was de bevolking eertijds nog verdeeld over de vraag of Oekraïne zich tot Europa of tot Rusland hoorde te keren, dan is de balans al enige jaren definitief overgeslagen in de richting van Europa en het Westen. Nooit eerder identificeerden zo veel Oekraïners zich als Oekraïner. Een militaire interventie waarbij duizenden Oekraïners om het leven dreigen te komen, lijkt evenmin een goede manier om hen te overtuigen van de broederschap der Slavische volkeren.Het is de schamele hoop die Oekraïners in deze donkere dagen nog kunnen koesteren: met deze interventie lijkt Poetin Oekraïne voorgoed van Rusland te vervreemden.