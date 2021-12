Alexander Fomin, de Russische minister van Defensie, heeft maandag gewaarschuwd voor de gevolgen van een gewapend conflict tussen Rusland en de NAVO. Volgens Fomin is er een groot risico dat de 'recente directe provocaties' van de NAVO kunnen ontaarden in een gewapende confrontatie.

Fomin beschuldigde de NAVO ervan haar militaire activiteit enorm te hebben uitgebreid de laatste jaren. Alleen al in 2020, zei hij, steeg het aantal militaire vluchten in de buurt van de Russische grens van 436 naar 710. Volgens de Russische minister houdt de NAVO jaarlijks ook 30 grote militaire oefeningen gebaseerd op gevechtscenario's met Rusland.

De minister riep de NAVO op om een einde te maken aan haar oostwaartse expansie en waarschuwde nogmaals dat het best uit de buurt van Rusland blijft. Zo wil Moskou koste wat kost vermijden dat buurland Oekraïne lid wordt van de NAVO. Het Kremlin en het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken hopen wel op een dialoog met de NAVO om het te hebben over deze spanningen.

