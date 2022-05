Rusland: meer militaire bases in westen wegens NAVO-dreiging

Rusland zal nieuwe militaire bases inrichten in het westen als antwoord op de dreiging die de uitbreiding van de NAVO volgens Moskou betekent. De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe zei dat er meer bases en eenheden gaan komen in de westelijke militaire zone van het uitgestrekte land.

Die zone grenst aan het noorden van Oekraïne, Wit-Rusland, de Baltische staten en het zuidoosten van Finland. Oekraïne wilde tot voor kort NAVO-lid worden tot ergernis van het Kremlin. De voorheen neutrale staten Finland en Zweden zijn inmiddels op weg NAVO-lid te worden, omdat Rusland Oekraïne in februari is binnengevallen. Sjojgoe sprak over de verplaatsing van twaalf militaire eenheden en divisies naar de westelijke zone voor het einde van het jaar.