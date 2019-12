Na de Oekraïne-top in Parijs zouden de Oekraïense regering en de pro-Russische separatisten toch nog voor eind dit jaar gevangenen kunnen uitwisselen. De conflictpartijen kwamen maandag overeen tijdens een videoconferentie om de gevangenen voor het einde van het jaar vrij te laten.

De vertegenwoordigers van Oekraïne en van de niet-erkende Volksrepublieken Loegansk en Donetsk bevestigden het akkoord. In totaal zouden er driehonderd gevangenen vrijgelaten worden. De plannen waren de voorbije weken vastgelopen. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) sprak van 'verschillende technische problemen die uitgeklaard moeten worden'. Details zijn er niet bekend.

Op de Oekraïne-top in Parijs van 9 december werd de ruil afgesproken voor eind december. Het akkoord werd bereikt door de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin, onder bemiddeling van de Duitse bondskanselier Angela Merkel en gastheer Emmanuel Macron.

De contactgroep is verantwoordelijk voor de omzetting van het akkoord. Bij de ontmoeting in Parijs werd naast een gevangenenruil ook een verdere terugtrekking van de troepen afgesproken aan de ruim vierhonderd kilometer lange frontlinie. In de Oost-Oekraïense regio's Donetsk en Loegansk vechten Oekraïense regeringstroepen met pro-Russische separatisten. Ondanks een wapenstilstand zijn er nog steeds regelmatig schermutselingen met doden en gewonden. De VN schat het aantal doden sinds 2014 op ongeveer 13.000 personen.