Hoewel de Iraanse regering dinsdag had laten dat het geen medewerking meer wil verlenen aan sommige inspecties van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), zal het land op andere vlakken wel blijven samenwerken met de nucleaire toezichthouder. Dat heeft president Hassan Rohani woensdag verklaard.

'We blijven lid van het IAEA, we zullen ons blijven houden aan het nucleaire non-proliferatieverdrag en we zullen binnen dat kader ook blijven samenwerken met het IAEA', zegt de Iraanse president. Rohani zegt dat hij die boodschap ook zal overbrengen aan Rafael Grossi, de directeur-generaal van het agentschap.

De discussie tussen Teheran en het IAEA draait rond de uitvoering van het nucleair akkoord dat Iran in 2015 sloot met de VS, China, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Rusland. De afspraken die toen werden gemaakt, moesten ervoor zorgen dat het land geen kernwapens meer kon produceren. In ruil voor de Iraanse toezeggingen zouden de economische sancties worden opgeheven. Maar Iran had dinsdag laten weten dat het wel zal stoppen met de uitvoering van de 'vrijwillige transparantiemaatregelen' die deel uitmaken van dat akkoord. Daardoor zullen de IAEA-inspecteurs geen onbeperkte toegang meer krijgen tot de nucleaire installaties in Iran, waardoor de deal een lege doos wordt.

Rohani zegt dat die beslissing werd genomen omdat het akkoord de voorbij jaren niet door alle zes de partnerlanden werd nageleefd. Hij verwijst daarmee naar de Verenigde Staten, die onder voormalig president Donald Trump beslist hadden om zich terug te trekken uit de deal en nieuwe sancties tegen Iran in te stellen. 'We willen niet uitdagen', zo verklaarde Rohani op de Iraanse staatsomroep. 'Zoals we al meermaals hebben gezegd: we zullen terugkeren naar de volledige uitvoering van onze verplichtingen van zodra anderen hetzelfde doen.'

De VS moeten weer in het akkoord stappen en moeten de sancties opheffen, zo klinkt het nog. 'Van zodra dat gebeurt, zullen we op enkele uren tijd weer terugkeren naar het akkoord. En als dat niet gebeurt: ook goed. Dan zullen we onze eigen weg gaan.' Huidig Amerikaans president Joe Biden had eerder al kenbaar gemaakt dat hij opnieuw wil toetreden tot het akkoord, maar dat Iran dan wel eerst 'vertrouwenwekkende stappen' zal moeten zetten.

