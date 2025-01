Robert F. Kennedy ontkent in hoorzitting dat hij antivaxer is

Robert F. Kennedy Jr., die door de Amerikaanse president is aangeduid als kandidaat-minister van Volksgezondheid, heeft woensdag zijn omstreden en onwetenschappelijke verklaringen over vaccins afgezwakt. Hij ontkent dat hij tegen vaccins is, maar beklemtoont dat hij wel strijdt voor ‘veilige’ vaccins.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in november Robert F. Kennedy Jr. aangeduid als zijn minister van Volksgezondheid. Hij krijgt de opdracht om ‘Amerika weer gezond te maken’. Zijn benoeming moet wel nog officieel worden goedgekeurd door de Senaat.

Tijdens de hoorzitting met de senatoren heeft Kennedy woensdag veel vragen gekregen over zijn standpunten rond vaccinatie. De politicus had in het verleden geregeld foute informatie verspreid over vaccins, zoals de wetenschappelijk achterhaalde bewering dat vaccins autisme veroorzaken.

‘Ik ben niet antivaccin’, zo beklemtoont Kennedy evenwel tijdens de hoorzitting in de Senaat. ‘Ik heb jarenlang mensen bewust gemaakt van kwik en giftige chemicaliën in vis, maar dat maakt me nog niet ‘antivis’. Al mijn kinderen zijn gevaccineerd en ik geloof dat vaccins een cruciale rol spelen in de gezondheidszorg.’

De Democratische oppositieleden zijn evenwel niet overtuigd. ‘Nu zegt u het ene, en dan zegt u weer het andere’, reageert senator Ron Wyden. ‘Hij heeft er zijn levenswerk van gemaakt om twijfel te zaaien en ouders te ontmoedigen om hun kinderen te laten vaccineren om op die manier hun leven te redden’, zegt hij over de kandidaat-minister. ‘Dit is het profiel van iemand die overal geld en invloed najaagt, zelfs als dat de tragische dood van kinderen en andere kwetsbare mensen kan betekenen.’

Abortuspil

Verscheidene conservatieve Republikein stellen zich dan weer vragen bij Kennedy’s standpunten over abortus. Onder meer Mike Pence, die tijdens de eerste ambtstermijn van Donald Trump nog vicepresident was, had opgeroepen de kandidatuur van Kennedy te verwerpen omdat hij ‘pro abortus’ zou zijn.

Tijdens de hoorzitting beklemtoont Kennedy evenwel dat hij als minister de standpunten van de president zal uitdragen. ‘Ik ben het eens met president Trump dat elke abortus een tragedie is.’ Hij deelt tijdens de zitting ook mee dat hij op vraag van Trump de veiligheid van de abortuspil mifepriston opnieuw laat onderzoeken.

Kennedy wordt ook donderdag nog door de senatoren op de rooster gelegd.

De voormalige Democraat Robert F. Kennedy Jr. had aanvankelijk zelf nog campagne gevoerd om als onafhankelijke kandidaat-president te worden. Uiteindelijk trok hij zich terug uit de race en schaarde hij zich achter Trump, waarvoor hij dus beloond wordt met een benoeming voor een belangrijke ministerpost.

Robert F. Kennedy Jr. is de neef van de vermoorde president John F. Kennedy en de zoon van de vermoorde senator Robert F. Kennedy.