Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten hebben de internationale mogendheden opgeroepen bij te dragen tot de beveiliging van de energievoorziening uit de Golf, twee dagen na de aanvallen op twee olietankers in de Golf van Oman. De Verenigde Staten houdt Iran verantwoordelijk voor de aanvallen, maar Teheran ontkent.

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) riepen de internationale gemeenschap op 'samen te werken om de internationale scheepvaart te beveiligen', net als de energievoorziening afkomstig uit de Golf. Saoedi-Arabië, regionale rivaal van Iran, eiste een beslissend antwoord op de bedreiging voor de energievoorziening.

De minister van Buitenlandse Zaken van de VAE, sjeik Abdallah ben Zayed Al-Nahyane, wil een desescalatie. 'De regio is complex en heeft veel voorraden, of dat nu gas of olie is, die noodzakelijk zijn voor de wereld. We willen dat de stroom van deze voorraden veiligheid blijft om de stabiliteit van de wereldeconomie te verzekeren', zei hij op een top in Bulgarije. 'Er moet een snel en beslissend antwoord komen op de bedreigingen op de energievoorziening (...) gecreëerd door de recente terroristische daden', aldus de Saoedische minister van Energie, Khaled al-Falih, op Twitter tijdens een top van de ministers van Energie van de G20 in Japan. De aanvallen gebeurden dicht bij de Straat van Hormuz, een strategisch belangrijke doorgangsroute voor olie. Zowat een derde van de maritieme olietransit ter wereld gaat via de Straat.