Rijksten op aarde waren nooit rijker, vooral Elon Musk

Het gezamenlijke fortuin van de 500 rijksten op aarde is het voorbije jaar duidelijk gestegen en heeft de kaap van 10 biljoen dollar genomen, of tienduizend miljard dollar. De rijkste van allen is Elon Musk.

Ter vergelijking: de 500 rijksten op aarde zijn even rijk als het bbp of de totale jaarlijkse productie van Duitsland, Japan en Australië samen. Een forse koersstijging van technologieaandelen lag mee aan de basis van de groeiende rijkdom. Dat geldt niet alleen voor Tesla-eigenaar Elon Musk, maar ook voor andere technologiemiljardairs zoals Mark Zuckerberg (Meta) of Jensen Huang (Nvidia).

Koploper blijft Elon Musk. Verscheidene bedrijven van Musk zijn in waarde toegenomen sinds de verkiezingsoverwinning van de nieuw verkozen president Donald Trump.

Beleggers rekenen erop dat de nauwe banden tussen Trump en Musk – hij is door Amerikaanse media al de ‘first buddy’ gedoopt – de ondernemer een concurrentieel voordeel bieden.

Musks fortuin wordt door het financiële persbureau Bloomberg geraamd op 442,1 miljard dollar: 213 miljard meer dan bij de start van 2024.