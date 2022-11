Republikeinen nemen controle over Huis van Afgevaardigden in VS

De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdagavond (lokale tijd) Republikeins fractievoorzitter in het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy gefeliciteerd met de overwinning van de Republikeinen in het Huis. Eerder op de avond stelde peilingbureau Edison Research vast dat de Republikeinen de benodigde 218 zetels hadden behaald die nodig zijn voor een meerderheid.

McCarthy zal daardoor Nancy Pelosi opvolgen als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Biden verklaarde dat hij ernaar uitkeek om samen te werken met de Republikeinen in het Huis om zo “resultaten te bereiken voor hardwerkende families”. Hij zei verder: “Het Amerikaanse volk wil dat we iets voor elkaar krijgen. Ik ben bereid met iedereen, Republikeinen of Democraten, samen te werken om dat voor hen te bewerkstelligen.”

McCarthy reageerde op Twitter op de overwinning van zijn partij. “Republikeinen hebben het Huis officieel ‘geflipt’. Amerikanen zijn eraan toe een nieuwe weg in te slaan en de Republikeinen in het Huis zijn er klaar voor om dat waar te maken.” Op Fox News liet hij optekenen het machtsmonopolie van de Democraten voorbij is en “we Nancy Pelosi ontslagen hebben.”

Tonight it’s official: One-party Democrat rule is FINISHED. We have fired Nancy Pelosi. pic.twitter.com/nmRxfMpQvu — Kevin McCarthy (@GOPLeader) November 17, 2022



Voor de tussentijdse verkiezingen op 8 november hadden de Democraten nog de meerderheid in beide kamers. Voorafgaand aan deze midterms werd verwacht dat de Republikeinse Partij een grote overwinning zou boeken, maar de voorspelde ‘rode golf’ bleef uit. Dit weekend werd duidelijk dat de Democraten de controle in de Senaat behielden. Ook in het Huis van Afgevaardigden zal de marge van de Republikeinen volgens Amerikaanse media veel kleiner zijn dan de partij verwachtte