De Republikeinse senatoren in de VS hebben woensdag eigen voorstellen gelanceerd voor de hervorming van de politie. Het gaat volgens de krant Washington Post om een pakket maatregelen dat enkele omstreden praktijken moet ontmoedigen.

De voorstelling van het plan volgt op wekenlange protesten tegen politiegeweld en racisme. Naast de Republikeinen werken ook de Democraten aan plannen om de politie te hervormen. Ook president Donald Trump tekende deze week al een decreet met eigen maatregelen. Hij wil onder meer het gebruik van de omstreden nekklem aan banden leggen.

Het woensdag gepresenteerde voorstel van de Republikeinen moet volgende week in de Senaat worden behandeld. De partij wil politiediensten financieel bestraffen als ze het nalaten bepaalde praktijken aan banden te leggen. Het gaat bijvoorbeeld om het toepassen van de nekklem door politiemensen en zogenoemde no-knock warrants, waarmee agenten een woning kunnen binnenvallen zonder eerst hun aanwezigheid kenbaar te maken.

De Republikeinen willen lokale politiekorpsen ook verplichten alle sterfgevallen waarbij een agent is betrokken te melden bij de FBI. Verder moet er een commissie komen die de werkwijze van politiediensten tegen het licht gaat houden. Zo moet in kaart worden gebracht welke methoden het meest succesvol zijn. Ook moeten agenten vaker bodycams dragen.

Democraten in het Huis van Afgevaardigden werken ondertussen aan wetgeving die nog verder gaat. Zij willen het gebruik van wurggrepen niet ontmoedigen, maar helemaal verbieden. Ook wil de oppositiepartij het voor slachtoffers van politiegeweld eenvoudiger maken om de politie aan te klagen.

De voorstelling van het plan volgt op wekenlange protesten tegen politiegeweld en racisme. Naast de Republikeinen werken ook de Democraten aan plannen om de politie te hervormen. Ook president Donald Trump tekende deze week al een decreet met eigen maatregelen. Hij wil onder meer het gebruik van de omstreden nekklem aan banden leggen. Het woensdag gepresenteerde voorstel van de Republikeinen moet volgende week in de Senaat worden behandeld. De partij wil politiediensten financieel bestraffen als ze het nalaten bepaalde praktijken aan banden te leggen. Het gaat bijvoorbeeld om het toepassen van de nekklem door politiemensen en zogenoemde no-knock warrants, waarmee agenten een woning kunnen binnenvallen zonder eerst hun aanwezigheid kenbaar te maken. De Republikeinen willen lokale politiekorpsen ook verplichten alle sterfgevallen waarbij een agent is betrokken te melden bij de FBI. Verder moet er een commissie komen die de werkwijze van politiediensten tegen het licht gaat houden. Zo moet in kaart worden gebracht welke methoden het meest succesvol zijn. Ook moeten agenten vaker bodycams dragen. Democraten in het Huis van Afgevaardigden werken ondertussen aan wetgeving die nog verder gaat. Zij willen het gebruik van wurggrepen niet ontmoedigen, maar helemaal verbieden. Ook wil de oppositiepartij het voor slachtoffers van politiegeweld eenvoudiger maken om de politie aan te klagen.