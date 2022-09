Republikein stelt voor abortus na vijftien weken in de VS te verbieden

De Republikeinse senator Lindsey Graham heeft dinsdag een wetsvoorstel ingediend dat abortus na vijftien weken zwangerschap in de hele Verenigde Staten zou verbieden. De beperking in de tijd zou alleen gelden voor staten waar abortus nu nog legaal is. In andere staten blijft onder zijn voorstel een totaalverbod van kracht.

Het voorstel leidde onmiddellijk tot verontwaardiging binnen het kamp van president Joe Biden.

Graham, een naaste van Donald Trump, zei dat het wetsvoorstel een ‘consensusoplossing’ bood voor de kwestie. Door abortus na vijftien weken te verbieden, zou Amerika ‘federaal in overeenstemming zijn met de rest van de wereld’, zei de senator van de staat South Carolina op een persconferentie. Hij verwees herhaaldelijk naar Frankrijk, waar de termijn voor vrijwillige zwangerschapsonderbreking veertien weken bedraagt. Het wetsvoorstel zou echter alle abortusverboden handhaven die sinds de uitspraak van het Hooggerechtshof in juni door een dozijn conservatieve staten zijn aangenomen, en die in meerdere gevallen geen uitzonderingen toelaten.

Het voorstel veroorzaakte onmiddellijk opschudding in het Democratische kamp. De tekst ‘zou vrouwen hun rechten ontnemen in alle vijftig staten’, zei Witte Huis-woordvoerster Karine Jean-Pierre. ‘Vergis je niet: als de Republikeinen de kans krijgen, zullen ze nog draconischere wetten aannemen dan deze’, voegde de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, eraan toe.