Republikein McCarthy krijgt ook in derde ronde geen meerderheid van het Huis achter zich

Ook een derde ronde om een nieuwe voorzitter te verkiezen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft geen uitsluitsel opgeleverd. Republikein Kevin McCarthy schaarde er opnieuw niet in voldoende stemmen achter zich te krijgen. In de derde ronde verloor McCarthy opnieuw een stem, ten voordele van partijgenoot Jim Jordan.

De Republikeinen hebben sinds de midterms van november opnieuw de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. McCarthy werd naar voren geschoven als kandidaat-speaker, in opvolging van de Democrate Nancy Pelosi, maar krijgt te maken met rebellie van de extreemrechtse flank van zijn partij. De voorzitter heeft de steun van de helft van de aanwezige leden van het Huis nodig. Als alle 435 leden stemmen, zijn dat er 218.

De Republikeinen hebben echter maar een zeer nipte meerderheid van 222 zitjes in het Huis. In de eerste ronde stemden 19 Republikeinen op andere kandidaten dan McCarthy, voornamelijk Andy Biggs en Jim Jordan. in de tweede ronde deden ze dat opnieuw, maar schaarden ze zich allemaal achter Jim Jordan, hoewel Jordan zijn partijgenoten nog had opgeroepen de rangen te sluiten. In de derde ronde kreeg Jordan nog een extra stem.

De laatste keer dat de nieuwe speaker niet in één ronde kon worden verkozen was in 1923. Toen waren er negen stemrondes nodig, in 1869 zelfs zestig.

Het resultaat van het Republikeinse gekibbel is dat de Democraat Hakeem Jeffries tot nog toe de meeste stemmen achter zich kreeg. Maar de Democraten hebben geen meerderheid in het Huis, en dus wordt hij normaal gezien de leider van de Democratische fractie, de eerste Afro-Amerikaan in die functie.

Het Huis kan geen nieuwe wetten stemmen en er kunnen geen nieuwe leden de eed afleggen zolang er geen speaker is verkozen.