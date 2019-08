De Italiaanse oud-premier Matteo Renzi, van de centrumlinkse Partito Democratico (PD), heeft de andere Italiaanse partijen voorgesteld zich te verenigen achter een 'institutionele regering', om Italië te 'redden van een extremistische neiging' en zonder haast verkiezingen voor te bereiden.

In het najaar al naar de stembus trekken, is volgens Renzi gekkenwerk. Het is de leider van de extreemrechtse Lega, vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, die snel verkiezingen wil - hij hoopt het goede resultaat van zijn partij in de peilingen en bij de Europese verkiezingen te verzilveren.

Donderdag zei Salvini voor het eerst expliciet dat hij nieuwe verkiezingen wil, waarmee hij zo goed als een einde maakte aan het 14 maanden oude, moeilijke huwelijk tussen zijn Lega en de Vijfsterrenbeweging.

Renzi, premier van februari 2014 tot december 2016, waarschuwde in een post op Facebook partijen die niet willen deelnemen aan zo'n regering dat ze ervoor verantwoordelijk zullen zijn 'de toekomst van onze kinderen aan extreemrechts te geven'. De oproep van Renzi is er voor alle verkozenen, 'van de Liga tot de Vijfsterrenbeweging, van Berlusconi's Forza Italia tot extreemlinks, tot de facties binnen de PD'.

Met een verwijzing naar Salvini zei Renzi nog dat er gestemd wordt in het parlement, niet op het strand - de voorbije dagen was de extreemrechtse vicepremier op campagne langs verschillende Italiaanse badsteden. Daarbij ging hij talloze keren in ontbloot bovenlijf op de foto met aanhangers.

Maandag begint opnieuw een cruciale week voor de politieke situatie in Italië: maandag komen de fractieleiders van de Senaat bijeen, dinsdag volgen die in de Kamer. Ze zullen samenzitten over de motie van wantrouwen die de Lega in de Senaat heeft ingediend tegen de regering van de partijloze Giuseppe Conte, en over wanneer die motie gestemd zal moeten worden. Waarnemers verwachten die stemming rond de 20e augustus. 'We moeten president Sergio Mattarella een concreet voorstel bezorgen, want zodra de regering echt gevallen is zal het aan hem zijn om keuzes te maken', aldus nog Renzi.