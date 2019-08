Italiaans vicepremier en Legaleider Matteo Salvini wil nieuwe verkiezingen om zijn macht te vergroten. Zelfs de paus maakt zich zorgen.

Door vrijdag in de senaat een motie van wantrouwen neer te leggen tegen premier Giuseppe Conte, trok de radicaal-rechtse partij Lega de stekker uit de Italiaanse regering. De directe aanleiding voor die beslissing was de laatste stemming voor het zomerreces in de senaat over de aanleg van de hogesnelheidstrein tussen Lyon en Turijn. Samen met de oppositie stemde de Lega voor het project en behaalde ook een meerderheid. De andere regeringspartij en coalitiepartner van de Lega, de Vijfsterrenbeweging (M5S), aangevoerd door de Transportminister Danilo Toninelli stemde echter tegen het project en en wilde het budget investeren in regionaal personenvervoer.

...