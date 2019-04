Een lokale islamistische beweging, de National Thowheeth Jama'ath (NTJ), zit achter de zelfmoordaanslagen die zondag minstens 290 slachtoffers hebben geëist in Sri Lanka. Dat heeft regeringswoordvoerder Rajitha Senaratne maandag verklaard.

Senaratne bevestigde op een persconferentie dat de politiediensten tien dagen geleden al een waarschuwing hadden verspreid dat de NTJ een aanval zou voorbereiden op kerken en de Indiase ambassade in Colombo. De autoriteiten onderzoeken ook mogelijke banden van de NTJ met buitenlandse groepen. 'We denken niet dat deze aanslagen enkel zijn uitgevoerd door een groep mensen uit dit land. Zonder een internationaal netwerk waren deze aanslagen nooit gelukt', zo verklaarde Senaratne.

Avondklok

De informatiedienst van de overheid deelde eerder al mee dat de regering van Sri Lanka heeft besloten om opnieuw de avondklok in te stellen in de nacht van maandag op dinsdag. De avondklok wordt ingevoerd vanaf 20.00 uur lokale tijd (16.30 uur Belgische tijd) en duurt tot 04.00 uur lokale tijd (00.30 uur Belgische tijd). Ook in de nacht van zondag op maandag gold de avondklok al. Die werd opgeheven om 06.00 uur lokale tijd (02.30 uur Belgische tijd).

Een dag na de golf van bloedige aanslagen in kerken en hotels probeerde Sri Lanka maandag het leven te hervatten. Om het verkeer op de openbare weg te beperken, zijn twee vrije dagen aangekondigd. De scholen en de beurs in Colombo bleven gesloten. De spanning blijft echter voelbaar in het land. Zondagavond werden nog explosieven ontdekt in de buurt van de luchthaven.

Tot dusver heeft geen enkele groep de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opgeëist. De ordediensten hebben al 24 mensen gearresteerd, maar over hun identiteit is tot dusver geen informatie meegedeeld.