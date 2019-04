Na de reeks aanslagen op Sri Lanka zondag zijn tot dusver 215 dodelijke slachtoffers en meer dan 450 gewonden geteld. De inlichtingendiensten van het land hadden gewaarschuwd voor een terreurdreiging.

Het eiland werd zondag opgeschrikt door een reeks aanslagen. Bijna gelijktijdig vonden er explosies plaats in drie kerken en drie luxehotels. Later zondag was er sprake van een zevende explosie in een hotel in Dehiwala, in het zuiden van Colombo. In Orugodawatta, in het noorden van Colombo, liet een zelfmoordterrorist zichzelf even later ontploffen in het bijzijn van drie agenten.

Onder de bevestigde buitenlandse slachtoffers bevindt zich zeker één Portugees. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok liet zondagmiddag weten dat er ook zeker één Nederlander om het leven kwam. Britse bronnen hebben het voorts over meerdere Britse en Amerikaanse slachtoffers.

Er heeft nog altijd niemand de verantwoordelijkheid opgeëist. Wel hebben veiligheidsdiensten dertien verdachten opgepakt. Over hun identiteit of motieven is nog niets bekend.

Trekpleister

Sri Lanka is een toeristische trekpleister, ook voor Europeanen. Zo'n 1,2 miljoen inwoners, slechts 7 procent van de bevolking van het Aziatische eiland, is christelijk. De meerderheid, zo'n 70 procent, is boeddhistisch. Verder is 12 procent hindoe en 10 procent moslim.

Het eiland is decennia lang geteisterd geweest door terreur van de afscheidingsbeweging Tamil Tijgers. In 2009 eindigde officieel de afscheidingsstrijd met de verovering door het regeringsleger van het laatste bolwerk van de Tijgers. Volgens de Verenigde Naties vielen tussen 1972 en 2009 zo'n 100.000 doden.

De chef van de nationale politie heeft een tiental dagen geleden wel een waarschuwing verspreid dat de islamitische beweging National Thowheeth Jama'ath (NTJ) aanslagen zou voorbereiden tegen belangrijke kerken. De beweging zou het voorbije jaar vooral boeddhistische beelden gevandaliseerd hebben. Het is vooralsnog onduidelijk of deze groep verantwoordelijk is voor de aanslagen.

President Maithripala Sirisena riep de bevolking in een mededeling tot kalmte op. De eerste minister van het eiland, Ranil Wickremesinghe, heeft de aanslagen al fors veroordeeld. 'Ik veroordeel deze laffe aanvallen tegen ons volk. Ik roep al onze inwoners op om verenigd en sterk te blijven in deze tragische tijden', aldus de premier op Twitter. Hij voegt er aan toe dat de regering van Sri Lanka 'onmiddellijk maatregelen neemt om de situatie onder controle te houden'.

Belgen

Touroperator Tui heeft weet van 29 Belgen die hun vakantie momenteel doorbrengen op Sri Lanka. Vier Belgen zijn op rondreis en 25 Belgen hebben een vast verblijf in hotels die niet in de getroffen regio liggen. 'We zijn zeker dat alle Belgen in orde zijn', zei woordvoerder Piet Demeyere zondagochtend.

De mensen van Tui hebben alle Belgen op Sri Lanka al een sms gestuurd met uitleg over de aanslagen. De touroperator heeft ook een contact center dat 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven bemand is. Thomas Cook-Neckermann heeft een tiental klanten op Sri Lanka. 'Zij brengen allemaal hun vakantie door in een andere regio van het eiland. Er verblijven geen klanten in het getroffen gebied', aldus de touroperator.

Volgens De Standaard, die zich baseert op cijfers van het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken, wonen er ongeveer 80 Belgen op het eiland.

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders heeft de aanslagen in Sri Lanka veroordeeld. 'Verschrikkelijk bedroefd en geshockeerd door de terroristische aanvallen op kerken en hotels op deze paasochtend in Sri Lanka. Ik veroordeel deze daden van haat ten scherpste. Mijn gedachten gaan uit naar de families van de slachtoffers en al degenen die getroffen zijn. We zijn solidair', tweette de MR-vicepremier zondagochtend.

In een tweede tweet meldde Reynders dat Buitenlandse Zaken contact legt met de Belgen die in Sri Lanka wonen of er op reis zijn om te weten te komen of ze in veiligheid zijn en hulp nodig hebben. Buitenlandse Zaken staat ook in contact met de lokale autoriteiten om informatie over de buitenlandse slachtoffers en gewonden in te winnen.

Premier Charles Michel betuigde zondagochtend zijn medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers van de aanslagen in Sri Lanka. 'Wanneer de terreur ons probeert te verdelen, kunnen we alleen verenigd zijn', tweette hij.