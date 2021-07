Reddingsschip pikt tientallen migranten op in de Middellandse Zee

Reddingsschip Ocean Viking heeft bij een vierde reddingsoperatie in de Middellandse Zee 67 opvarenden van een boot in nood opgepikt. De avond voordien had de ngo al gemeld dat bij een eerdere operatie 21 opvarenden gered werden.

De Ocean Viking (archiefbeeld)