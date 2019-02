Rechter: Trumps voormalig campagneleider Manafort loog tegen FBI

Manafort was de eerste persoon die door het team van Mueller aangeklaagd werd. Trumps voormalige campagneleider werd in augustus veroordeeld voor belastingontduiking en andere financiële misdrijven die hij pleegde vóór hij bij het team van Trump aan de slag ging. Een maand later pleitte hij schuldig aan twee aanklachten van samenzwering en manipulatie van getuigen, in ruil voor een lichtere straf van maximaal 10 jaar cel.

Door het oordeel van de rechter dat Manafort gelogen heeft, zal hij niet meer op de goodwill van het gerecht kunnen rekenen en zou zijn straf zelfs hoger kunnen liggen.

Berman gaf te kennen dat ze bij haar uitspraak op 13 maart rekening zou houden met de valse verklaringen. Concreet zou Manafort onder meer gelogen hebben over zijn contacten met de Konstantin Kilimnik, lange tijd een van zijn medewerkers die ook banden zou hebben met de Russische inlichtingendiensten, en betalingen aan een advocatenkantoor.

Manafort zelf ontkent bewust te hebben gelogen, maar volgens Berman zijn er genoeg bewijzen.