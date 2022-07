Rebellen trekken zich terug uit vredesonderhandelingen in Tsjaad

Verschillende groepen die Tsjadische rebellen en politieke bewegingen vertegenwoordigen, hebben zich zaterdag teruggetrokken uit de besprekingen met de militaire regering van het land. Die wordt ervan beschuldigd de vredesinspanningen te willen destabiliseren.

De beslissing, die door ongeveer de helft van de aan de besprekingen deelnemende groepen werd genomen, komt er minder dan 24 uur nadat de regering van president Mahamat Idriss Deby Itno had aangekondigd dat op 20 augustus een nationale vredesdialoog van start gaat om de weg voor verkiezingen te effenen.

In een communiqué beschuldigden de rebellen die aan de besprekingen in Doha deelnamen de regeringsdelegatie van ‘pesterijen, intimidatie, bedreigingen en desinformatie’. De nieuwe datum is vastgesteld zonder enig overleg, voegden ze er nog aan toe. Ze zien hierin een poging om de vele gewapende groeperingen en hun politieke bondgenoten van de dialoog ‘uit te sluiten’.