Vanuit de hele wereld wordt gereageerd op het overlijden van de Franse oud-president Jacques Chirac.

Franse politici hebben donderdag niks dan lof voor de overleden ex-president Jacques Chirac. Ook Marine Le Pen, voorzitster van het extreemrechtse Rassemblement national, huldigde hem. 'Alhoewel hij decennialang een politieke tegenstander was van het Front national (voorganger van Rassemblement national), zullen we hem herinneren voor zijn weigering om deel te nemen aan de tweede Irak-oorlog in 2003', aldus Le Pen. Volgens haar was dat 'één van de laatste daden van soevereiniteit van een Frans staatshoofd.'

Volgens Jean-Luc Mélenchon, leider van de extreemlinkse partij La France insoumise, hield Chirac 'meer van Frankrijk dan anderen ooit gedaan hebben. Daarom moeten we hem erkentelijk zijn', luidde het in een tweet. François Bayrou, voorzitter van MoDem, herinnert zich de voormalige president dan weer om 'zijn gehechtheid aan de eenheid van de Fransen en de Republikeinse waarden'.

De voormalige socialistische president François Hollande looft Chirac als een 'strijder', 'humanist' en 'man van cultuur' die 'een persoonlijke band wist te smeden met de Fransen.'

Volgens Laurent Fabius, voorzitter van de Franse Grondwettelijke Raad, hield de ex-president niet op met 'gepassioneerd te zijn door de Republiek en die te dienen.' Fabius, een socialist, was de voorganger van Chirac als premier tijdens het eerste mandaat van François Mitterand.

Voormalig president Nicolas Sarkozy zegt dat 'een deel' van zijn leven 'vandaag verdwijnt'. 'Hij heeft nooit iets toegegeven op onze onafhankelijkheid, en tezelfdertijd op zijn diepe Europese engagement', aldus Sarkozy, lid van LR.

De Franse president Emmanuel Macron wijdt donderdagavond om 20 uur een televisietoespraak aan zijn voorganger, zo heeft het Elysée laten weten.

Charles Michel: 'Chirac heeft stempel gedrukt op politieke geschiedenis'

Zijn politieke erfenis voor Frankrijk en Europa zal eeuwig blijven bestaan. Dat heeft Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, donderdag laten weten na het overlijden van de Franse ex-president Jacques Chirac. De Commissievoorzitter verliest een dichte persoonlijke vriend, aldus Junckers woordvoerster Mina Andreeva. 'De voorzitter vindt geen woorden om zijn droefheid uit te drukken', zei ze nog.

Voor ontslagnemend premier Charles Michel verliezen Frankrijk en Europa met het overlijden van Jacques Chirac 'een belangrijke figuur die zijn stempel heeft gedrukt op de politieke geschiedenis van de laatste decennia'. Zo laat hij in een mededeling weten.

Charles Michel heeft de vroegere Franse president en premier meermaals ontmoet. 'Ik herinner mij hem als een warm, intelligent en enthousiast man. Hij kon grappig uit de hoek komen, maar was tegelijk zeer bezorgd over de ontwikkeling van het Afrikaanse continent en het leefmilieu'.

Hij wijst erop dat Jacques Chirac 'de moed heeft gehad om de verantwoordelijkheid van de Franse staat te erkennen in verband met de deportatie van de Joden tijdens de bezetting van Frankrijk door nazi-Duitsland. Zijn verdediging van het 'ja'-kamp tijdens het referendum van 2005 over de Europese Grondwet getuigt eveneens van een verregaand engagement voor een sterker Europa'.

Louis Michel: 'Geschiedenis heeft ons gelijk gegeven over oorlog tegen Irak'

Zowel oud-minister en -eurocommissaris Louis Michel (MR) als oud-PS-minister André Flahaut, die Jacques Chirac nog gekend hebben toen hij president van Frankrijk was, verwijzen donderdag naar aanleiding van diens overlijden naar het gezamenlijk verzet tegen de invasie van het Irak van Saddam Hoessein in 2003.

Louis Michel, die zegt dat de dood van het gewezen Franse staatshoofd hem zeer aangegrepen heeft, verklaarde aan Belga dat hij steeds getroffen was door het 'grote humanisme' en de 'zeer grote cultuur' van Chirac.

Hij verwees naar zijn kennis over de primitieve en Aziatische kunst. 'We hadden hetzelfde standpunt tijdens de oorlog in Irak', een initiatief van de Amerikaanse president Georges Bush sr. zonder mandaat van de VN-veiligheidsraad. Duitsland, Frankrijk en België hadden zich daar fel tegen verzet, wat leidde tot een zware crisis in hun relaties met Washington. 'De geschiedenis heeft ons gelijk gegeven', besloot Charles Michel die van 1999 tt 2004 minister van Buitenlandse Zaken was.

Later bleken er immers geen massavernietingswapens in Irak te zijn in tegenstelling wat de VS volhield. 'Mijn gedachten gaan naar een president die het aangedurfd heeft om zich in naam van Frankrijk te verzetten tegen de interventie in Irak', verklaarde ook André Flahaut die van 1999 tot 2008 minister van Defensie was.

Poetin: 'Wijs en vooruitziend staatsman'

De Russische president Vladimir Poetin heeft de overleden voormalige Franse president Jacques Chirac donderdag geloofd als "een wijs en vooruitziend staatsman". Een heel tijdperk in de geschiedenis van Frankrijk is met zijn naam verbonden, luidt het in een condoléancebrief van het Kremlin.

Poetin zegt Chirac ook te bewonderen omdat hij zelfs in de moeilijkste situaties in staat was om gefundeerde beslissingen te treffen.

Merkel: 'Een fantastische partner en vriend'

Voor Duits bondskanselier Angela Merkel was Jacques Chirac een "fantastische partner en vriend". Dat heeft de woordvoerder van de Duitse regering donderdag getweet, na het overlijden van de voormalige Franse president.

Net zoals haar minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas looft Merkel Chirac als "een groot staatsman en Europeaan".

Verhofstadt looft Chiracs humor, gehechtheid aan Europa en staatsmanschap

De gewezen Belgische premier Guy Verhofstadt heeft op twitter gereageerd op het overlijden van de vroegere Franse president Jacques Chirac. 'Tijdens Europese raden heb ik lange uren naast Jacques Chirac doorgebracht. Tijdens moelijke discussies was zijn humor altijd een verademing. Maar we zullen vooral zijn gehechtheid aan het Europese project en zijn echt staatsmanschap missen', aldus Verhofstadt op twitter.