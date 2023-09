Desastreuze peiling voor Joe Biden: kiezers vinden hem onethisch, te oud, slecht voor de economie

Een peiling die nieuwszender CNN donderdag publiceerde, is vernietigend voor VS-president Joe Biden. 67 procent van Democraten wil hem niet opnieuw als presidentskandidaat. En 61 procent van de kiezers vindt dat pa Biden illegale of onethische ingrepen deed ten voordele van zoon Hunter.

Dit zijn de voornaamste resultaten uit de peiling die gebeurde bij 1500 Republikeinse, Democratische en onafhankelijke kiezers: 58 procent vindt dat de ingrepen en maatregelen van Biden de economie van het land hebben geschaad, 73 procent maakt zich zorgen over de leeftijd van de president en over diens verminderende fysieke en mentale paraatheid, 76 procent vreest dat hij een tweede mandaat niet zal kunnen voltooien (hij zal 86 zijn als hij het mandaat wél volmaakt). Een bijna even grote meerderheid oordeelt dat de president geen voeling heeft met jongere generaties. Slechts 28 procent vindt dat hij vertrouwen inboezemt. 67 procent van de Democratische (of naar Democraten neigende) kiezers wil dat de partij een andere kandidaat nomineert.

Volgens de peiling zouden Trump en Biden bij een rematch van 2020 nek-aan-nek uitkomen, met elk 46 procent van de stemmen (dat bevestigt een trend uit vorige peilingen). Biden vindt nog een meerderheid bij zwarten, hoger opgeleiden, vrouwen en jongeren, maar in elk van die gevallen met slinkende marges. Zijn aanhang lijdt ook aan apathie. Republikeinen zijn op dit ogenblik méér gemotiveerd voor de komende presidentsverkiezingen.

Tegen andere Republikeinen zou Biden het even goed of slechter doen als tegen Trump. Koploper bij de tegenkandidaten is Nikki Haley, die in duel met Biden op 49 procent zou uitkomen tegen 43 procent voor de zittende president.

Biden worden niet langer door een meerderheid van kiezers beschouwd als de goedige bompa. Wat in vorige peilingen nog niet werd gevraagd, of zachtere antwoorden opleverde, is nu expliciet duidelijk: 61 procent denkt dat Joe Biden, als vicepresident onder Barack Obama, betrokken was in de affaires van zoon Hunter Biden, toen die rijkelijk betaald lobbywerk deed in Oekraïne en China. 42 procent van gepeilden acht de betrokkenheid van de huidige president bij de activiteiten van Hunter ‘illegaal’, 18 procent vindt ze ‘onethisch maar niet onwettig’. Die betrokkenheid is overigens niet bewezen.

De vier pijlers die Trump en Biden in evenwicht houden

Enkele dagen voor de peiling werd gepubliceerd, verscheen op e website van The Atlantic een artikel van hoofdredacteur en politiek commentator Ron Brownstein. Brownstein vroeg zich af waarom het, ondanks goed economisch nieuws, onmogelijk blijkt voor Biden om zich in de peilingen los te werken van Trump, die bedolven wordt onder de kwalijke rechtszaken.

Zijn conclusie: de verkiezingen in 2024 zullen beslist worden door vier onderwerpen, waarvan er twee Trump helpen en twee in het voordeel van Biden uitdraaien.

Helpen Biden: de aanval op de democratie/de juridische problemen van Trump, en de afschaffing van het federale recht op abortus. Helpen Trump: de economie/inflatie en de leeftijd van de kandidaat.

Trump is maar goed drie jaar jonger dan Biden, maar hij lijkt energieker, en minder aangetast door de jaren, dan de zittende president. Bidens medewerkers proberen hem te beschermen tegen uitschuivers, en tegen moeilijke interviews, wat de indruk nog versterkt dat Biden problemen heeft. En ja, de economie stelt het volgens statistieken beter, maar benzine en levensmiddelen blijven duur, en de onzekerheid rond de inflatie van het afgelopen jaar verdwijnt niet zodra de statistieken een andere richting inslaan.

Biden legt er tijdens elke toespraak de nadruk op hoe slecht de economie het deed onder Trump, en hoeveel banen tijdens diens presidentschap verloren gingen. Maar dat slaat niet aan – onder andere omdat Trump zijn slechte cijfers opliep in volle covidcrisis. Een meerderheid denkt dat Trump een betere economie oplevert. De slappe economie gedurende de eerste jaren van zijn presidentschap is iets wat Biden allicht tot de verkiezingen zal meeslepen.

Trump en de Republikeinen daarentegen hebben systematisch geprobeerd om de één pot nat-theorie rond politici te propageren. Trump is dan niet vrij van blaam, maar Biden is het evenmin. Deze verhaallijn wordt ondersteund door een vrij succesrijk onderzoek naar Hunter Biden in het Huis van Afgevaardigden en door de escalerende gerechtelijke problemen van Hunter.

De Republikeinen hebben tot dusver geen bewijs geleverd van betrokkenheid van Joe in de affaires van Hunter, maar er zijn enkele verdachte, heel kortstondige ontmoetingen geweest tussen pa Biden en zakenrelaties van Hunter. De procureur die de zaak Hunter al vijf jaar in handen heeft, wordt door twee klokkenluiders verweten dat hij evidente pistes niet heeft onderzocht. En recent is Hunters gunstige schikking door een rechter naar de prullenmand verwezen. De procureur in de zaak, die sindsdien de status van speciaal aanklager heeft verworven, heeft aangekondigd dat hij volgende maand met een aanklacht komt tegen Hunter inzake illegaal wapenbezit (Hunter onderschreef bij de aankoop van het wapen dat hij geen drugs gebruikte – een valse verklaring). De aanklacht kan niet langer wachten want dit facet van de zaak dreigt te verjaren.

Trump zal de komende maanden bedolven worden onder rechtszaken en kwalijk juridisch nieuws, maar het ziet ernaar uit dat de Huntersaga ook zal doorgaan tot de verkiezingen van 2024. De CNN-peiling toont dat Hunter zwaarder weegt op de campagne van zijn vader dan tot dusver gedacht.

Het onvindbaar alternatief

De reactie van enkele prominente Democraten op de peiling van CNN was: het is geen goed nieuws, verre van, velen doen het in hun broek (dixit Van Jones), maar Joe Biden wordt wel degelijk de Democratische presidentskandidaat.

Enkele alternatieve kandidaten – vicepresident Kamala Harris en gouverneur Gavin Newsom van Californië – sloten een eigen kandidatuur uit. En wie wel de strijd wil aangaan, moet zich haasten. In sommige staten worden de lijsten over enkele weken afgesloten.

Zelfs de deelnemers aan de CNN-enquête beseften dat er geen alternatief zal komen. Wat hen niet belette om in grote meerderheid te verlangen naar een ander duel dan dat tussen de oudgedienden Trump en Biden.