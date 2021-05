In de Israëlische grootstad Tel Aviv is dinsdagavond raketalarm geslagen. In het stadscentrum waren meerdere explosies te horen.

In de Israëlische grootstad Tel Aviv is dinsdagavond raketalarm geslagen. In het stadscentrum waren meerdere explosies te horen.

De islamistische organisatie Hamas, die de Palestijnse enclave Gaza bestuurt, zegt 130 raketten op de Israëlische stad en omgeving te hebben afgevuurd. Het was de zwaarste aanval van die aard ooit op de kustmetropool. De beschieting heeft aan zeker twee mensen het leven gekost, zo bevestigde de reddingsorganisatie Zaka. In de stad Cholon werd een bus getroffen en die brandde uit. Een vrouw liet daarbij het leven terwijl nog zes andere mensen gewond geraakten. In de stad Rischon Lezien verloor een andere vrouw het leven bij een directe raketinslag. Volgens de krant Haaretz zou er ook een derde dodelijk slachtoffer zijn.

Op de luchthaven Ben Goerion is het luchtverkeer opgeschort "om het luchtruim van het land te verdedigen", aldus de krant Haaretz. De vluchten zijn naar Cyprus omgeleid. Tevoren had het Israëlische leger in de Gazastrook bij een luchtaanval een gebouw van dertien verdiepingen met kantoren voor leden van Hamas volledig vernietigd, zo hebben journalisten van het Franse persbureau AFP vastgesteld.

De omwonenden van het gebouw waren vooraf voor de aanval aangemaand hun huis te verlaten, zo vertelden ooggetuigen dinsdagavond. De belendende gebouwen hebben schade opgelopen.

Een woordvoerder van Hamas had met een "harde raketaanval" op Tel Aviv gedreigd als de Hanadi-toren zou worden vernietigd. Uit Palestijnse bron verluidt dat het Israëlische leger in het noorden van de bezette Westelijke Jordaanoever een Palestijn heeft doodgeschoten en een andere heeft verwond. De twee maken allebei deel uit van de Palestijnse inlichtingendiensten en waren in een schotenwisseling geraakt nabij Nabloes. Tevoren had het Israëlische leger melding gemaakt van een poging tot aanslag en eraan toegevoegd "twee aanvallers te hebben geneutraliseerd."

Pijplijn

Bij een raketaanval vanuit de Gazastrook is in het zuiden van Israël een oliepijpleiding getroffen. Op televisiebeelden is te zien hoe een grote tank in vlammen opging.

De leiding voert tussen de steden Ashkelon en Eilat.

