Protest in Congo na uitstel verkiezingen

Sinds donderdagmorgen betogen honderden mensen in de Congolese regio Beni tegen het uitstel van de stembusgang in deze regio, die met ebola kampt en met herhaaldelijke moordpartijen op burgers. De betogers werden met traangas uiteengedreven. Barricades werden ook opgeworpen in Goma, de hoofdstad van de provincie Noord-Kivu, waar de politie talrijk aanwezig was. Ook hier vuurde de politie traangasgranaten af. Minstens zes mensen werden opgepakt.

De oppositie noemt het gedeeltelijke uitstel van de verkiezingen 'niet te rechtvaardigen'. Volgens haar worden de bolwerken die tegen president Joseph Kabila zijn, uitgesloten.

De alliantie rond oppositiekandidaat Martin Fayulu heeft donderdag opgeroepen tot een algemene staking vrijdag in de hele Democratische Republiek Congo.

Met een actie "dode stad" wil de alliantie Lamuka vrijdag protesteren tegen het uitstel van de algemene verkiezingen tot maart 2019 voor 1,2 miljoen van de in totaal van 40 miljoen ingeschreven kiezers in twee regio's die door onrust of een ebola-epidemie getroffen zijn.

Op een persbriefing vroeg Lamuka ("word wakker" in het Lingala) aan de kiescommissie Céni (Commission électorale nationale indépendante) haar beslissing te annuleren voor de regio's Beni-Butembo, in het oosten, en Yumbi, in het westen.

Wel zal de alliantie deelnemen aan de presidents- en parlementsverkiezingen van zondag, zei de campagnedirecteur van Fayulu donderdag.

Fayulu heeft de steun van twee zwaargewichten van de oppositie die buiten Congo leven, ex-gouverneur Moïse Katumbi van Katanga en ex-rebellenleider en -vicepresident Jean-Pierre Bemba.