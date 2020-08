Een aantal bekende Republikeinen, onder wie ex-buitenlandminister Colin Powell, stemmen straks voor Democraat Joe Biden. Maar doorsnee Republikeinse kiezers blijven Donald Trump trouw.

'Republikeinen beschouwden Donald Trump als een noodzakelijk kwaad en dachten ze hem konden controleren en uitbuiten voor hun eigen doeleinden. Een beetje zoals het atoom, zeg maar, maar het werd een Tsjernobyl. Trump is een terrorist die de conservatieve beweging helemaal vernietigd heeft.' Aan het woord is Stuart Stevens, een voorname strateeg van de Republikeinse partij, in een interview met het Amerikaanse Politico. Daarin beklaagt Stuart de teloorgang van zijn Grand Old Party onder president Trump. Traditionele Republikeinse waarden zoals vrijhandel, de Amerikaanse grondwet en familiewaarden treedt de rechts-populistische president immers met de voeten. Republikeinen die zich dezer dagen niet netjes aan het Trumpisme houden worden electoraal afgestraft. Trump afvallen is vloeken in de kerk. Op die manier heeft de president de Republikeinse partij volledig naar zich toegetrokken en grondig van gedaante veranderd, zeggen critici zoals Stevens. Maar er zijn prominente Republikeinen die het niet met de president eens zijn. En die hun onvrede niet onder stoelen of banken steken. Miles Taylor, ex-stafchef van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid tot 2019, sprak deze week zijn steun uit voor Joe Biden. De president ondermijnt de veiligheid van Amerika, aldus Taylor in een opgemerkt campagnespotje. Wat Taylor aanschouwde tijdens vergaderingen met zijn voormalige baas was 'angstaanjagend.' Ex-president George W. Bush steunt ook deze keer Trump niet. Mitt Romney, die het in de presidentsverkiezing van 2012 opnam tegen Barack Obama, is een van de weinige Republikeinse senatoren die Trump publiekelijk afvalt. Een aantal prominente Republikeinen sprak deze week zelfs de Democratische partijconventie toe. Cindy McCain, weduwe van de in 2018 overleden senator John McCain, getuigde in een videoclip over de warme vriendschap tussen Biden en haar man. Colin Powell, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken onder George W.Bush, beloofde dat hij voor Biden zou stemmen. Ook zo John Kasich. De voormalige gouverneur van Ohio is naar eigen zeggen 'diep bezorgd' over de richting die de VS uitgaan onder president Trump, zei hij in een videoboodschap die werd uitgezonden tijdens de virtuele conventie van de Democraten. Kasich bespeurt verdeeldheid en venijn tussen de Amerikanen en chaos in het land - het toedoen van Trump. Oud-medewerkers van de eerder genoemde grootheden voegen de daad bij het woord. Zij hebben zich verenigd in een aantal politieke actiegroepen, waaronder het Lincoln Project, dat via sociale media het ene snoeiharde en venijnige anti-Trumpspotje na het andere publiceert. De keuze op 3 november is: #AMERICAorTRUMP:'Republican Voters Against Trump' tracht de onvrede onder teleurgestelde Trump-stemmers uit te buiten en daarmee anderen over de streep te trekken. Het zogenaamde political action committee publiceert selfievideo's van bekeerlingen en gaat ze straks uitzenden op tv in zogenaamde battleground states, waar de verkiezing beslecht wordt, meldt Al Jazeera. Beide actiegroepen halen ook miljoenen dollars aan schenkingen binnen.De hernieuwde onvrede onder Republikeinen kwam naar boven borrelen door het optreden van president Trump na de dood van Afrikaans-Amerikaan George Floyd, schrijven Amerikaanse kranten. Trump beloofde het leger in te zetten tegen betogers, heiligschennis voor traditionele Republikeinen die een kleine overheid bepleiten. Maar ook in 2020 tekent zich dezelfde trend af die Trump in 2016 aan de overwinning hielp: de groeiende kloof tussen de politieke klasse van Washington, Republikeins en Democratisch, en het Amerikaanse achterland. Onder doorsnee Republikeinse kiezers, Joe Sixpacks, blijft Trump immers heel populair. Goed 90 procent van hen zegt in peilingen gelukkig te zijn met de president. Ook in 2016 bereikten 'Never Trumpers' helemaal niets met vlammende opiniestukken in The New York Times of op progressieve tv-zender MSNBC. Het is nog maar de vraag of de spotjes van Lincoln Project veel verder reiken dan de Twittersfeer.Het valt ook op dat de vooraanstaande Republikeinen die zich van Trump afkeren vooral oudgedienden zijn die weinig te verliezen hebben. Zittende Congresleden zoals Mitch McConnell en Lindsay Graham blijven vooralsnog als één man achter Trump staan.