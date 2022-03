Duizenden betogers kwamen in Belgrado op straat om hun steun aan Rusland en Vladimir Poetin te betuigen.

In der Servische hoofdstad Belgrado zijn duizenden pro-Russische demonstranten op straat gegaan. Volgens het persagentschap Reuters trokken ze met Russische vlaggen en foto's van Vladimir Poetin naar de ambassade van Rusland.

Historisch heeft Servië goede relaties met Rusland. Beiden zijn christelijk orthodox, maar dat is Georgië ook waar duidelijk pro-Oekraïense betogingen plaatsvonden ook. Servië is sterk van energieleveringen vanuit Rusland afhankelijk, weet het Duitse weekland Der Spiegel.

Prorussische betogers in Servie © Reuters

De Servische regering heeft voor de VN-resolutie om Rusland te veroordelen gestemd. Maar het steunt de sancties van het Westen tegen Rusland niet. In de voorbije week zijn er wel kleinere demo's tegen Rusland geweest.

In april zijn er parlementsverkiezingen in Servie.

