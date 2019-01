Premier Theresa May overleeft nipt motie van wantrouwen

De regering van de Britse premier Theresa May behoudt het vertrouwen van het parlement in Londen. Tijdens de door oppositieleider Jeremy Corbyn uitgelokte vertrouwensstemming stemden 325 parlementsleden voor de regering-May en 306 tegen.

Corbyn had May uitgedaagd nadat het parlement dinsdagavond met een overweldigende meerderheid het brexit-akkoord van May met de Europese Unie had verworpen.

May blijft nu wel in het zadel zitten, maar het is onduidelijk hoe het verder moet met de brexit. De premier wordt maandag in het parlement verwacht om toelichting te geven.