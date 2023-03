Preliminair rapport pleit Zuid-Afrikaanse president vrij van corruptie

Een preliminair rapport van de Zuid-Afrikaanse anticorruptiewaakhond, dat zaterdag werd gelekt in de pers, pleit de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa vrij van corruptie.

Ramaphosa kwam in opspraak omdat hij een groot bedrag in cash verstopt zou hebben in zijn sofa op zijn boerderij. De bal ging aan het rollen toen bleek dat het geld gestolen was, maar Ramaphosa geen aangifte deed bij de politie of de fiscus. In februari 2020 gingen indringers met 580.000 dollar aan de haal. Het bedrag van de verkoop van twintig buffels volgens de president, die zeldzaam rundvee kweekt op zijn boerderij in Phala Phala. De Soedanese zakenman Hazim Mustafa, die de buffels gekocht zou hebben, zou het geld ook niet aangegeven hebben bij de douane bij zijn aankomst in Zuid-Afrika.

Het rapport wijst wel met een beschuldigende vinger in de richting van het hoofd van de beveiliging van de president. Hij zou op een ongepaste manier gehandeld hebben door zelf het onderzoek te voeren in plaats van de politie op de hoogte te brengen. Het rapport lijkt goed nieuws voor de president, maar er loopt ook nog een politieonderzoek naar de feiten.