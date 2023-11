Portugese premier Antonio Costa stapt op

De Portugese premier Antonio Costa heeft dinsdag zijn ontslag ingediend, nadat de politie zijn ambtswoning had doorzocht in het kader van een corruptieonderzoek. De 62-jarige Costa, lid van de Socialistische Partij, was sinds 2015 premier van Portugal.

Volgens Costa is de functie van premier niet verenigbaar met twijfels over zijn integriteit. “Onder deze omstandigheden heb ik mijn ontslag aangeboden aan de president van de republiek”, zei Costa dinsdag aan verslaggevers. Hij benadrukte dat “zijn geweten zuiver is”, maar dat de beschuldigingen te ernstig waren om zijn ambt te kunnen blijven uitoefenen.

De president van Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, heeft het ontslag intussen aanvaard en het parlement bij elkaar geroepen met het oog op de organisatie van vervroegde verkiezingen.

Dinsdagochtend deed de politie nog een huiszoeking in de ambtswoning van Costa, het São Bento-paleis, in het kader van een onderzoek naar mogelijke vriendjespolitiek en corruptie. Zo zou Costa mogelijk betrokken zijn geweest bij het verlenen van exploitatierechten en contracten voor projecten met betrekking tot groene waterstof en mijnbouw voor het delven van lithium.

De politie arresteerde in het onderzoek vijf mensen: de stafchef van de premier, twee bedrijfsleiders van betrokken ondernemingen, een zakenman en een burgemeester.

Lithium is een zeldzame stof die gebruikt wordt voor onder meer de batterijen van elektrische auto’s en relatief veel voorkomt in Portugal. Tientallen bedrijven wilden de winning van het metaal verzorgen sinds de regering begon met het onderzoeken van de mogelijkheden in 2016, maar er zijn ook activisten en gemeenten die de mijnbouw willen tegenhouden.

De 62-jarige Costa leidt sinds 2015 de regering van Portugal. Hij heeft met zijn Socialistische Partij sinds januari 2022 een absolute meerderheid. De volgende verkiezingen stonden normaal gepland voor 2026.