Poolse regeringspartij stapt op: coalitie stuikt in elkaar

Poruzumienie, een van de drie regeringspartijen in Polen, heeft aangekondigd uit de rechtsconservatieve regering te stappen nadat partijleider Jaroslaw Gowin uit zijn functie als vicepremier gezet is door premier Mateusz Morawiecki. Dat betekent dat de regering, die al een minderheidsregering was, niet meer levensvatbaar is.