Pompeo komt naar België om te waarschuwen over Huawei

Pompeo brengt onder meer een bezoek aan België. Verder gaat hij langs in Hongarije, Slovakije, Polen en IJsland. Dat heeft een verantwoordelijke van de Amerikaanse regering vrijdag gezegd tegen journalisten.

De focus van zijn trip zal liggen op de rol van China in Europa, op samenwerking rond defensie en op het co-organiseren van een top in Warschau over vrede en veiligheid in het Midden-Oosten.

Eerder deze week bracht een vertegenwoordiger van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken al een bezoek aan België, met als boodschap dat de Chinese telecombedrijven Huawei en ZTE moeten worden verbannen. Een woordvoerder van minister Philippe De Backer zei dat daarover nog geen beslissing is genomen. Hij vindt dat een Europees standpunt moet worden gevonden.