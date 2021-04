Het hoofd van de politie in de Amerikaanse stad Minneapolis, Medaria Arradondo, getuigde maandag dat agent Derek Chauvin 'absoluut' de beleidsregels van zijn departement heeft geschonden.

Dat zei hij bij het begin van de tweede week van het proces tegen Chauvin, die onder meer beschuldigd wordt van doodslag tegen George Floyd.

Chauvin en drie collega's arresteerden op 25 mei 2020 de 46-jarige Floyd die er door een winkelbediende van verdacht werd met een vals briefje van 20 dollar betaald te hebben voor sigaretten. De agenten boeiden hem, en toen hij niet op de achterbank van de politieauto wilde bijven zitten, legden ze hem op zijn buik op de grond, waarna Chauvin hem onder bedwang hield door met zijn knie op de hals van Floyd te steunen. Chauvin bleef 9 minuten en 29 seconden met zijn knie op de hals steunen, ondanks smeekbeden van Floyd. Hij deed ook gewoon verder nadat Floyd geen tekenen van leven meer toonde en er geen polsslag meer te voelen was.

Enkele seconden

'Die daad was geen de-escalatie', aldus Arradondo maandag in de rechtbank over de knie. 'Dat is op geen manier iets volgens het boekje. Dit is geen deel van onze training en is al zeker geen deel van onze ethiek en onze waarden'.

Chauvin had zijn knie moeten weghalen toen Floyd om hulp riep, aldus Arradondo. Chauvins aanpak was misschien de eerste seconden gerechtvaardigd, betoogde de politiechef, maar eens Floyd 'zich niet langer verzette en zeker eens hij in nood verkeerde en dat onder woorden probeerde te brengen, had dat moeten stoppen'.

Medaria Arradondo is sinds 2017 politiechef van Minneapolis. Hij ontsloeg de vier agenten nadat hij de beelden over de arrestatie van Floyd had gezien die een omstander had verspreid. Korte tijd later bestempelde hij het overlijden van Floyd als 'moord'.

Het is in de VS uitzonderlijk dat het gedrag van een agent vanuit het korps zelf wordt bekritiseerd, maar zowel vorige week als maandag gebeurde dat in Minneapolis wel.

Verstikking

Nadat Arradondo had getuigd, zei Katie Blackwell, verantwoordelijk voor opleiding bij de politie van Minneapolis, dat Chauvin in de voorbije drie jaar minstens twee keer een bijscholing had gevolgd. Volgens haar kwam de knie zoals hij die plaatste niet in de opleiding voor. Ook was hem tijdens de bijscholing op het hart gedrukt dat medische hulp moet geboden worden als een verdachte in nood verkeert.

Eerder tijdens de zitting van de rechtbank verklaarde Bradford Wankhede Langenfeld, de arts die probeeerde Floyd te reanimeren, dat het slachtoffer tekenen van verstikking vertoonde.

De verdediging kon tijdens het kruisverhoor van de drie getuigen niet veel te berde brengen.

Die verdediging moet echter haar getuigen nog oproepen.

Verwacht wordt dat het proces nog drie weken zal duren.

