De gemeenschappelijke verklaring die de Europese leiders zaterdag willen aannemen na hun sociale top in Porto zal geen verwijzing bevatten naar het concept gendergelijkheid. Hongarije en Polen hebben zich daartegen verzet, weten ingewijden.

In Portugal zijn de Europese staatshoofden en regeringsleiders vrijdag en zaterdag bijeen voor een sociale top. Ze houden er ook een traditionele Europese top en staan zaterdag in videoverbinding met de Indiase premier Narendra Modi.

Hun debatten over sociale zaken moeten uitmonden in een Verklaring van Porto, waarin de Europese visie op een digitale, groene en rechtvaardige transitie wordt uiteengezet. Uit de finale versie van de tekst die vrijdag circuleert, en die onder meer het persagentschap Bloomberg heeft kunnen inkijken, blijkt dat de vermelding 'gendergelijkheid' vervangen is door gelijkheid 'voor elk individu'. Tijdens een vergadering van de EU-ambassadeurs woensdag zou de Hongaarse gezant hebben laten verstaan dat 'gender' voor zijn land niet door de beugel kan omdat het een concept is dat verder gaat dan het traditionele onderscheid tussen mannen en vrouwen.

'Erger dan communisme'

Premier Viktor Orban zelf zei vrijdag bij aankomst in Porto dat hij een sterk engagement om voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te zorgen niet wilde verwarren met een ideologisch debat. Hij heeft de EU naar eigen zeggen aangespoord om gendergelijkheid te definiëren als de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar 'ze houden niet van de christelijke visie', zei hij. Ook Polen verzet zich. Van regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid is geweten dat ze gendergelijkheid wegzet als een 'buitenlandse ideologie' die 'erger is dan communisme'.

Volgens een Europese diplomaat is het veto van Warschau en Boedapest ingegeven door angst om 'ruimte voor LGBTQ+-rechten' te creëren. Daar zijn de leiders van de twee landen fel tegen gekant omdat ze vrezen dat die 'het weefsel van het christelijke samenlevingen kunnen vernietigen'.

