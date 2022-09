‘Poetins kok’ Jevgeni Prigozjin geeft toe achter oprichting van Wagner te zitten

Jevgeni Prigozjin, een Russische zakenman en naaste van het Kremlin, heeft toegegeven dat hij in 2014 de paramilitaire groep Wagner heeft opgericht om in Oekraïne te vechten. Daarnaast is de groep ook actief in Afrika en Latijns-Amerika, zo stelt de Rus.

Op de socialemediakanalen van zijn bedrijf Concord zegt Prigozjin dat hij de groep heeft opgericht om in 2014 ‘bekwame strijders’ naar de Oekraïense Donbass te sturen.

‘Het was toen, op 1 mei 2014, dat een groep patriotten werd geboren, die de naam Wagner Battalion Tactical Group aannam’, aldus Prigozjin.

Wagner-huurlingen

Wagner is een particulier huurlingenbedrijf dat geldt als het schaduwleger van het Kremlin. Het bewaakt Russische belangen in allerlei landen en huurlingen van Wagner vechten in Syrië en in Oekraïne.

Voor de strijd in Oekraïne ronselt het bedrijf ook misdadigers in Russische gevangenissen. In ruil voor kwijtschelding van hun straffen, moeten ze vechten in Oekraïne.

Volgens Oekraïne maken de strijders van Wagner zich op grote schaal schuldig aan oorlogsmisdaden.

Jevgeni Prigozjin

Jevgeni Prigozjin kreeg de bijnaam ‘Poetins kok’ omdat zijn cateringsbedrijf voor het Kremlin heeft gewerkt (na een succesvolle carrière als hotdogverkoper in Poetins geboortestad Sint-Petersburg).

Hij is ook de eigenaar van de beruchte ’trollenfabriek’ Internet Research Agency (IRA) in Sint-Petersburg, dat via sociale media overal ter wereld politieke discussies probeert te ontregelen.

In die hoedanigheid wordt de man er van beschuldigd een rol te hebben gespeeld in de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, wat hij ontkent en waarvoor hij een schadevergoeding van 50 miljard dollar eist.